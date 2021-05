Colima: Familiares de Julissa piden justicia en su caso

Por tercera vez en menos de una semana, familiares de Perla Julissa, la joven de 15 años que murió el 6 de mayo, cuando se encontraba en el baño de una vivienda que se incendió, se manifestaron en las calles de Colima y Villa de Álvarez para pedir justicia, tras asegurar que su muerte no fue accidental, sino feminicidio.

“Para pedir justicia y que se aclare este feminicidio. No hay nada claro, no hay presunto responsable y mientras no se aclare seguiremos pidiendo justicia”, manifestó Eva Verduzco, del colectivo Red de Desaparecidos de Colima.

Tras la muerte de la joven, a través de redes sociales familiares y amigos denunciaron que el cuerpo de Julissa tenía huellas de violencia, además de quemaduras, por lo que aseguraron que el presunto homicida podría ser un joven de 16 años de edad, compañero de secundaria.

Al respecto, el fiscal General del Estado, Gabriel Verduzco, informó que tal como lo establece el protocolo de investigación, su muerte está siendo investigada como feminicidio, sin embargo Eva Verduzco indicó que a la fecha no ha habido información del caso por parte de las autoridades.

La manifestación reunió a una centena de familiares, amigos, colectivos y ciudadanos se sumaron a la manifestación en la capital del estado, para exigir a la autoridad resultados en la investigación.

Por: Martha de la Torre

dhfm