COCODRILO detiene el tránsito en AVENIDA de Tamaulipas: VIDEO

Un cocodrilo de aproximadamente 1.50 metros, detuvo el tránsito vehícular en la avenida Tamaulipas del municipio de Madero, al salir del un dren pluvial para dirigente a un cuerpo de agua; fue grabado por automovilistas.

El comandante de bomberos, Ignacio Cedillo Ruíz informó que el ejemplar que mide metro y medio de largo, se salió de un dren pluvial que está enfrente del cuartel de la zona norte.

Automovilistas que circulaban por el lugar, rumbo a la playa Miramar, lograron captar en vídeo al cocodrilo que se dirigía a la laguna que está a unos metros de la avenida en la colonia Lucio Blanco.

"Al parecer se les salió ahí del canal, es lo que menciona la gente y hasta donde yo sé, no teníamos cocodrilo, en el cuartel no teníamos cocodrilos bajo resguardo, si han salido pero no teníamos", declaró el funcionario.