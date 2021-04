¡Más candidatos que días del año en Guanajuato! Hay 367 candidatos a alcaldes registrados

A tres días de que legalmente comenzaron las campañas electorales por las presidencias municipales en Guanajuato, el Instituto Estatal Electoral (IEEG) concluyó el registro formal de planillas con una suma de 367 candidatos de 11 partidos políticos y organizaciones independientes.

El Presidente del IEEG, Mauricio Guzmán Yáñez, aseguró una justa aprobación de registros de candidatos a Alcaldes, negó que exista inequidad en las determinaciones a favor o en contra de un partido político y dijo que el Instituto Electoral no fue rebasado ante los más 9 mil expedientes y 70 mil documentos que tuvieron que analizar.

A partir de ahora seguirán las determinaciones del Tribunal Electoral ante posibles impugnaciones.

El Consejero Presidente, detalló los resultados finales al momento del cierre y en suma, son 367 planillas aprobadas y registradas como parte de los datos generales.

“Tuvimos que revisar alrededor de 9 mil expedientes, más de 70 mol documentos y revisar distintos criterios que tienen que ver con paridad, reelección, indígenas, etc. y además hubo un tema que fue relevante y que tiene que ver con el tema del principio de equidad de género (…), pero no solo eso, se tenían que estar postulando de acuerdo a los bloques de competitividad”, explicó el consejero.

Explicó al justificar el desarrollo de la sesión que comenzó a las 11:30 de la noche del domingo y que concluyó hasta el día siguiendo con indefiniciones que permitieron a unos candidatos iniciar campaña y a otros no.

“En esta ocasión no se concluyó el mismo 4 de abril, pero se pudo terminar al día siguiente, no estimamos que haya habido inequidad, los registros se van aprobando y se van tomando las decisiones conforme al orden de registro de los partidos ante el INE”.

Al cuestionarle sobre supuestos documentos extraviados, errores en la recepción de oficios o cartas y otros factores ventilados en las sesiones, Guzmán Yánez, negó que el Instituto haya sido rebasado ya que se aclararon todos los puntos o inconformidades con los representantes de cada partido político que participa en las mesas.“

¿Quedó rebasado el instituto ante los miles de documentos que tuvieron que revisar?

El Instituto no se vio rebasado en ningún momento, cierto es que hubo que hacer un esfuerzo extraordinario (…) El periodo de registro de candidatos es un periodo que implica un reto grande, por que es un periodo en el que se tiene que revisar mucha información en muy poco tiempo, sin embargo el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato se preparó para ello y tomó las decisiones correspondientes, respecto a los errores, tendrá que el Tribunal revisar cada caso, por que cuando algún representación de partido político señalaba que tenía el acuse, o el expediente, (…) de inmediato se trajo el expediente se revisó, en un caso también nos comentaron que había acuse de recibo, no constaba, entonces en los casos que se objetaron, se hizo y no encontró alguna prueba que acreditara que así fuera”.

Dijo que las principales razones por las que no se aprobaron las candidaturas independientes y de partidos políticos tuvieron que ver con el incumplimiento de algún requisito, en general que no se haya adjuntado la copia del acta de nacimiento certificada y original, la falta de la constancia de residencia, o por que no tenía el dato sobre el tiempo de residencia, en otros casos por la falta de la constancia de inscripción en el padrón electoral, en algunos casos fueron temas de equidad de género, en otros temas de no sustitución de personas inelegibles o la no sustitución de planillas, en términos generales.

SIN IMPUGNACIONES AÚN

Hasta la noche de este miércoles, el IEEG no reporta impugnaciones por algunas de las 41 planillas rechazadas, ni por los posibles actos anticipados de campaña del candidato de MORENA en León, Ricardo Sheffield.

“No, no tenemos conocimiento hasta ahorita sobre alguna impugnación sobre el registro de alguna candidatura”, afirmó.

Ante la pregunta específica sobre la campaña del morenista, expanista de León, Ricardo Sheffield, que pese a no estar concluido al 100% el trámite de registro de las planillas de su partido inició campaña, Mauricio Guzmán aseguró que no podría pronunciarse por que es un hecho pasado que pudiera ser motivo de queja, pero, aunque legalmente las campañas empezaban el 5 de abril, se les considera candidatos registrados hasta que el Consejo aprueba el proyecto de resolución y en el caso de MORENA, fue hasta que ajustaron la paridad de género, y eso fue hasta la mañana de este 7 de abril.



Por Gabriela Montejano Navarro

