Sánchez Cordero dice a CONAGO que regreso a clases será en semáforo verde y escalonado

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero expuso a las y los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) que el regreso a clases presenciales será cuando el semáforo epidemiológico de riesgo COVID-19 esté en color verde y se haya vacunado al personal docente.

En la reunión con funcionarios del gobierno federal y la CONAGO, indicó que el retorno a las aulas se realizará de manera escalonada en los estados.

“Insistiré en que a la brevedad posible se pueda conectar (la secretaria Delfina Gómez) para dar una respuesta puntual del regreso a clases, que me imagino como lo ha dicho dijo el doctor Lopez-Gatell que será escalonada y que desde luego tendrá en consideración el semáforo verde, la vacunación a todos los docentes”, señaló.

Sánchez Cordero hizo un llamado a la gobernadora, jefa de Gobierno y gobernadores a reforzar las medidas de control sanitario de la pandemia durante la apertura de actividades y el regreso a clases presenciales para evitar un repunte de casos.

“Manifestarles que volvamos nuevamente a no bajar la guardia en nuestros cuidados, porque esto no ha terminado, y por supuesto la sana distancia, el uso de cubrebocas, todas las medidas de higiene y de protección a nuestra salud, y a la salud de los otros, que nos han indicado las autoridades de salud, creo que las debemos de seguir reforzando, y no bajar la guardia en relajar estas medidas tan importantes para poder continuar con nuestras actividades en la nueva normalidad, y por supuesto también en el regreso a clase”, pidió.

Por Paris Alejandro Salazar

