Ascienden a más de 4 mil policías de la SSC-CDMX

En la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se han hecho más de cuatro mil promociones de grado entre enero de 2019 y abril de 2021, siendo el 52 por ciento para mujeres.

En este caso, mil 608 han sido en concurso de promoción de grado; 2 mil 165, hechos meritorios; 52, conclusión de estudios; y 177 por evaluación curricular.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que el mecanismo para definir los acentos es inédito.



"Este mecanismo en donde es un comité quien evalúa y a partir de una formación, de un curso de capaciación, es inédito. Cambia la perspectiva completa para la Policía de la Ciudad y le da futuro (...) queremos que quede en la Policía de la Ciudad, que no dependa de las relaciones de amistad, que no dependa de los vínculos con una u otra persona, de quién te recomendó o de quién no te recomendó, sino que realmente sea tu capacidad, tu labor cotidiana que te permita ir ascendiendo. Es algo que habían pedido los policías desde hace mucho tiempo", dijo en videocoferencia de prensa.