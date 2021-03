Gobierno de la CDMX reactiva la estrategia “Mujeres SOS: Red de Mujeres en Alerta por Ti”

El gobierno capitalino reactivó para este 2021, el programa “Mujeres SOS: Red de Mujeres en Alerta por Ti”.

La estrategia, que se inició en 2019, considera tres ejes en los que se constituye la articulación de la Red de Mujeres Promotoras.

En la labor, informarán sobre los derechos de las mujeres, sobre los servicios que, el gobierno local ha articulado para no sólo prevenir si no atender las diferentes violencias y para identificar y tener un alertamiento temprano en el que las mujeres que viven violencia, sean atendidas de forma inmediata e integral.

Contarán con la participación de 232 mujeres que acudirán casa por casa en 170 colonias de la Ciudad de México, con alto índice de violencia.

La visita se aprovechará para detectar mujeres que quieran conformar círculos solidarios de mujeres en donde puedan ser escuchadas apoyarlas y generar diagnóstico para ubicar sus necesidades.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que las promotoras ubicarán a las mujeres que viven violencia para informarles sobre sus derechos y cómo pueden defenderse.

“Lo que busca es que mujeres promotoras vayan casa por casa en las colonias, pueblos y barrios donde más violencia familiar hay, donde más abuso, acoso a las mujeres hay dentro de los domicilios principalmente, a decirles, el gobierno está contigo y puedes acudir a estos lugares para poderte defender, ese es, esencialmente el trabajo de la Red de Mujeres”, comentó.

Sheinbaum resaltó la importancia de “Mujeres SOS”, para combatir la problemática de violencia al interior de los hogares, en donde se registra un alto porcentaje de abuso sexual.

“La mayor parte de los delitos de violación, acoso a niñas, a mujeres de violencia familiar se dan dentro de los domicilios”.

“Más del 70% de las violaciones no solamente la ciudad, en el país, en todo el mundo, se dan dentro de las familias y muchas veces las mujeres no saben adonde acudir, no sabe que esta agresión que están viviendo, es castigada por ley y que tienen un gobierno y una Fiscalía General de justicia que está con ellas y que pueden romper estas cadenas de violencia”, aseguró.

Guadalupe Jardón Solís, Directora de Intervención Territorial de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, expuso que el programa nació a partir de toda la problemática que se registra, no sólo en la CDMX si no en el país donde la violencia familiar ha tenido un incremento de 5.4% en el último periodo.

La Secretaria de Cultura, Vanesa Bohórquez, presentó la Cartilla de Derechos de la Mujeres que se entregará en los recorridos, la cual representa una guía para identificar la violencia y actuar ante ella pero sobre todo, que sepan a qué instancias del gobierno, pueden llamar o acudir para recibir ayuda y que leyes garantizan el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.

