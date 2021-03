En Morena se culpan por los reportes de gastos

La cancelación de candidaturas por parte del INE provocó un choque al interior de Morena, ya que se reparten culpas por saber si hubo algún responsable de entregar la información de gastos de precampañas.

Raúl Morón, aspirante a la gubernatura de Michoacán por Morena reveló a El Heraldo de México que la dirigencia morenista está obligada a entregar los informes de gastos al Instituto Nacional Electoral (INE).

“No fueron omisos, sí lo rindieron y bueno pues esto, este destiempo fue el que generó que se tumbe, que se caiga la candidatura, pero les reitero, era el partido el obligado no nosotros. Nosotros estamos a salvo de lo que fuese, pero finalmente nos alcanza hasta acá el resolutivo del instituto”, dijo.

En respuesta, la dirigencia nacional de Morena, a cargo de Mario Delgado, aclaró a El Heraldo de México que Morón no solicitó a la dirigencia nacional que se le registrara como precandidato único, hecho que se le notificó al INE, “es decir, se le informó que al no tener registro como precandidato no realizaría precampaña, por eso no hay un informe de actividades como precandidato”.

De acuerdo con los estatutos de Morena, se precisa que la Secretaría de Finanzas del partido es la responsable de presentar los informes de gastos de precampañas y campañas.

“Secretario/a de Finanzas, quien deberá procurar y administrar los recursos financieros aportados por ciudadanas y ciudadanos y Protagonistas del cambio verdadero; además será responsable de la administración del patrimonio de Morena y de la presentación de los informes de ingresos y egresos, de precampaña y campaña a que se refiere la legislación electoral”, precisan los estatutos.

Desde Baja California Sur, el líder de Morena, Mario Delgado sostuvo que hoy se ve la tentación de la regresión democrática, ya que señaló a algunos consejeros electorales del INE de tomar partidos y obedecer a la mafia de la corrupción.

