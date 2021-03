Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Primaria 1° y 2° grado, 24 de Marzo: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este miércoles 24 de marzo para Primero y Segundo grado de educación Primaria.

La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3 este miércoles.

1° Primaria

Lenguaje

¿Qué hacemos?

Una noticia es algo que acaba de suceder y un cuento, es algo que de hecho nunca ha sucedido. En algunas comunidades del país las noticias se dan a conocer a través de alguna estación de radio local o de altavoces que se colocan en la presidencia municipal. Por ejemplo, en algún pueblo cuando están arreglando el camino para llegar o salir del pueblo avisan en qué tramo se está trabajando y así el pueblo toma sus precauciones o si llovió intensamente avisan en qué zonas se deslavaron algunos cerros y no hay paso.

Es algo muy lógico ya que en estas comunidades no todas tienen imprentas o no hay un personal exclusivo que pueda viajar de un lugar a otro para enterarse de lo que sucedió, escribir la noticia, revisar si está bien escrita, publicarla y que alguien venda este documento llamado periódico. O no son tantas las noticias como para sacar un periódico de muchas hojas.

Todos necesitan enterarse de lo que está sucediendo en la comunidad y no sería nada práctico hacer todo eso. Tú ¿de qué manera te enteras de las noticias?

Existen múltiples maneras, puede que te lleguen notificaciones de las noticias del país o del mundo, también a través de los periódicos en línea. Para entender qué es un periódico en línea, es igual a los periódicos que se compran en los puestos de revistas y periódicos y que están escritos en papel, también los puedes encontrar de manera idéntica en el internet, eso es un periódico en línea. Por lo tanto, vas a conocer un cuento donde se comprueba que las noticias informan algo importante, se titula “El lobo ha vuelto” en este cuento se da a conocer una noticia y vas a observar a través de qué medio de comunicación se trata.

Identifica el título tiene varias palabras y las separas, escribe muy bien su nombre con mayúsculas y sin faltas de ortografía y aún hay algunas cuestiones que pueden mejorar y de eso se trata de avanzar. Ahora, analiza lo que mandó Marcela de primer grado y espero que ayude a realizar la corrección de algunas palabras. Listo, a conocer este cuento.

Cuento el lobo ha vuelto

Observaste ¿Cómo o en dónde los personajes del cuento leyeron la noticia de que el lobo había vuelto? Exacto, fue en el periódico, todos los personajes leyeron ahí la noticia, e incluso llevaban el periódico en las manos. Observaste como uno de los personajes, no llevaba periódico, era Caperucita.

Ella llegó a la casa del conejo buscando a su abuelita, no estaba enterada del regreso del lobo. ¿crees que esto sea un periódico? ¿que el conejo haya visto la noticia aquí? Recuerda lo que los personajes llevaban en las manos no era como lo que se mostró. De hecho, era un documento así.

Este es un periódico y la primera imagen que se mostró parece un libro con un cuento del lobo. Todas las imágenes que acabas de observar tienen letras e imágenes, ¿cómo crees que se puede distinguir un cuento de una noticia en el periódico?

En dado caso que aún no sepas leer todo lo que está escrito, hay detalles en el propio texto que ayudan a identificar si lo que estás observando o leyendo es una noticia.

2° Primaria

Artes

¿Qué vamos a aprender?

Construirás patrones y secuencias cortas al organizar movimientos, formas, gestos, sonidos, colores u objetos para representar diferentes ideas. Investigarás sobre música infantil latinoamericana, música tradicional hermosa. En esta sesión crearás una secuencia coreográfica para bailar.

¿Qué hacemos?

Lee con atención: Tu vida está acompañada por música, por ejemplo, la que escoges para escuchar en tus auriculares, bocinas o en algún aparato que reproduce música. También por la que te gusta cantar o seguir su ritmo. La música es una forma de comunicación muy divertida y sensible.

Para continuar, primero debes recordar qué es el pulso musical. El pulso es el motor interno de la música, lo puedes comparar con los latidos del corazón. El pulso musical, por lo tanto, determina el tiempo de la música y te da la guía para construir una coreografía. Realiza la siguiente actividad. Sigue el pulso de la siguiente pieza musical. Usa algunos golpes con los pies, con las manos y otros movimientos corporales que se te ocurran.

Experimentando con el pulso

Para crear una coreografía, primero tienes que escuchar muy bien la canción que vas a usar y jugar, así como lo has hecho para encontrar el pulso. El reconocimiento e interpretación del pulso es el inicio del análisis que tienes que realizar para la creación dancística. Ahora pasa al segundo aspecto que tendrás que tomar en cuenta.

En el siguiente video se te hablarán de los patrones y las estructuras de movimiento. Obsérvalo con atención.

Secuencias rítmicas

Ahora que ya sabes lo qué es un patrón y una secuencia, revisa lo que llaman estructura, la cual es muy importante para crear tu coreografía. ¿Qué te imagina que es la estructura de una pieza musical? Cuando un compositor hace una canción, piensa en las partes que debería de tener. No sé si te ha pasado, pero cuando escuchas una canción muchas veces, que hasta te la aprendes, puedes realizar algo se llama "Análisis", es decir, que la conoces tan bien que puedes identificar las partes en las que ha pensado el compositor.

