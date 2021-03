Permite INE a agresores competir en elección

Veinte políticos locales fueron incorporados al padrón de agresores de mujeres elaborado por el INE.

Entre los casos relevantes esta el de Ernesto Ruiz Flandes, alcalde de Altotonga, Veracruz, quien ha acumulado un total de seis registros por violencia política de género.

Ninguno de ellos está impedido, hasta ahora, de participar en la elección de 2021.

Aunque la reforma en materia de violencia política de género precisa que no podrá ser candidato quien tenga una sentencia firme al respecto (condición necesaria para estar incluido en el padrón), la consejera Carla Humphrey dijo que una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) flexibilizó la regla al respecto.

Recordó que autoridades electorales de Veracruz y Oaxaca ya han negado el registro como candidatos a personas que han cometido violencia política de género, por considerar que al cometerla se incumple con el modo honesto de vivir, un requisito exigido a los candidatos.

“El Tribunal señaló que no por estar en este registro quedas inhabilitado para contender por un cargo de elección popular. Sin embargo, todas las autoridades electorales tienen la obligación de revisar este registro, las causas por las que fueron sancionados por resolución de algún órgano electoral y determinar si cumple con el requisito de tener un modo honesto de vida”, explicó.

“Para que quede impedido de participar (por estar incluido en el padrón), la sentencia debe decir expresamente que no podrán ser candidatos en la siguiente elección. Si no lo dice, quiere decir que las personas fueron sancionadas, pero no tienen suspendidos sus derechos políticos electorales”, añadió la consejera Dania Ravel.

Diputadas federales de todos los partidos se pronunciaron por endurecer las reglas aplicables a quienes incurren en este tipo de conductas.

“Las autoridades electorales deben ser serias y aplicar sus propias reglas”, consideró la morenista.

Por Nayeli Cortés

avh