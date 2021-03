No hay un peso para las mujeres, gobierno no tiene agenda de género: Lía Limón

Lía Limón, integrante del colectivo 50más1, indicó que el gobierno no tiene una agenda de género, por el contrario, ha quitado varios recursos destinados a la protección y desarrollo de las mujeres, como ejemplo, están la cancelación de estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo, el presupuesto para apoyar a las organizaciones civiles que acompañas las víctimas de violencia, entre muchas otras.

En entrevista en el Informativo Fin de Semana, indicó que mientras los proyectos como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, entre otros; los temas referentes libre desarrollo del género femenino no son priorizados.

El empoderamiento de la mujer pasa por la independencia económica, y esa independencia económica se pierde cuando la mujer no puede conciliar familia y trabajo, y cuando el gobierno no contribuye a generar políticas públicas.

Durante la conversación con Sofía García y Alejandro Sánchez, dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador no es humanista, pues no está atendiendo las demandas de las mujeres, además de que descalifica las protestas de los grupos feministas, quienes representan un hartazgo.

Candidatos acusados de agresiones

Limón habló del caso del candidato a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado, quien es acusado presuntamente de cometer abuso sexual. Destacó que este no es el único caso en el que Morena coloca a un presunto agresor como candidato, pues indicó que hay otros aspirantes a diferentes cargos que también han sido señalados por delitos de este tipo.

"Yo no veo a las feministas de Morena, que además fueron lucha de años, y hoy no las encuentro, no las veo y no las escucho, lo cual me parece lamentable porque esa fue su causa de años", comentó acerca de algunas mujeres dentro del partido.

