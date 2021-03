Tabasco: Ciudadanos llevan a abuelitos por su vacuna Covid; así puedes pedir el apoyo

Para evitar que adultos mayores se pierdan de recibir la vacuna anti Covid por complicaciones en la transportación, una asociación civil en Tabasco de nombre Late Fuerte AC Salud y Educación tuvo la iniciativa de transportar a las personas que ya cuentan con fecha para recibir la dosis.

"Transporte solidario ¡¡GRATIS!!

Si conoces algún abuelito que no tenga familiares y quiera vacunarse, nosotros vamos por él", se lee en una publicación en Facebook.

El texto invita a los usuarios a comunicarse al teléfono 9931382152 para que personal de la asociación vayan por el adulto mayor que tomará la inmunización contra el coronavirus.

En muchas puntos del país, existe la preocupación de que algunos de las personas, especialmente lo de mayor edad, no tengan forma de llegar a los centros de vacunación contra el Covid-19.

Mientras los gobiernos federales y locales han estado ocupados planificando y distribuyendo vacunas, muchos han dejado de lado una pieza importante: cómo proporcionar transporte a las personas que no pueden llegar a esos lugares.

Es por esta razón que Late Fuerte AC Salud y Educación puso a disposición los vehículos particulares de varios voluntarios.

"Late Fuerte Ac. The Home Vision, Cerdito Gaviotero y ciudadanos nos hemos organizado para prestar nuestros vehículos y trasladar a los adultos mayores a las sedes de vacunación que permiten esta opción", señala el mensaje.

Cientos de personas que corren mayor riesgo de contraer el virus no tienen auto, no conducen o ya no están en facultades para hacerlo.

