Alcalde de Cuajimalpa denuncia que ha recibido amenazas de muerte

El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava Suárez, denunció ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México extorsiones y amenazas de muerte de las que ha sido objeto.

A través de una carta pública, el edil explicó que el 17 de enero fue la primera de una serie de extorsiones, actos de intimidación y amenazas que, en un inicio, no les dio importancia.

“El 6 de marzo del presente acudí a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a denunciar las extorsiones y amenazas de muerte de las que he sido objeto. Aunque me caracterizo por ser transparente y abierto, en esta ocasión no podré entrar en detalles de los nombres de las personas que quieren, por contrato, terminar con mi vida y/o la de mi familia, así como otros que podrían estar implicados.

“Lo que hoy puedo hacer aquí es advertir de manera pública que la evidencia es irrefutable y que el riesgo que atenten contra mi vida o la de mi familia, es real y latente”, dice en la misiva.

A mis vecinos y a la opinión pública, gracias por tomarse unos minutos para leer este comunicado. pic.twitter.com/V60e5LcQ0p — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) March 10, 2021

Rubalcava señaló que no sólo se trata de él, sino también de otros políticos que pudieran estar pasando por la misma circunstancia.

“Sé que me quieren quitar de en medio para ganar y que eligieron la violencia para lograrlo, aunque con esto destruyan la voluntad y opinión de los cuajimalpenses”, afirmó.

Afirmó que confía en las instituciones locales para prevenir que los probables responsables de los señalamientos no se salgan con la suya.

Y retomó que actualmente se vive uno de los peores momentos para ser candidato a un puesto de elección popular.

“Los números son aterradores. Como lo informaron diversos medios de comunicación, se han registrado 53 políticos asesinados y 66 funcionarios, y ni siquiera han iniciado formalmente las campañas”, señaló.

Por Carlos Navarro

hmm