No voy a renunciar; sentencia el auditor David Colmenares Páramo

El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo afirmó que las observaciones en la cuenta pública de 2019 del Gobierno, sobre todo las referentes a cancelar el proyecto del Aeropuerto en Texcoco, se convirtieron en un tema político y una batalla a favor y en contra, pero garantizó una correcta labor que reafirma su permanencia en el órgano técnico.

“¿Por qué me voy a ir? Por supuesto que no (voy a renunciar), ¿por qué?, porque hemos hecho lo correcto e intentar juzgar por una auditoría, en este caso de desempeño, sujeta y firmada por el organismo auditado y que está sujeta a una revisión, y yo pondría a prueba todas las demás auditorías”, señaló.

Esto luego de que Colmenares reconoció “inconsistencias” en la cuenta de la ASF sobre el costo por cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, ya que primero se dijo que habría costado 331 mil 996 millones de pesos, tres veces más de lo que estimó el gobierno federal, pero tras una petición del Ejecutivo federal, se corrigió para poder entrar a un proceso de revisión de las inconsistencias.

YA TIENE CITAS

● Colmenares acudirá el lunes a la Cámara de Diputados

● Es costumbre cada año después de presentar su informe.

En entrevista para el programa Me lo Dijo Adela, en El Heraldo Radio, Colmenares Páramo aseguró que esa rectificación los puso en medio de una batalla, “entre los que quisieran que nos peleáramos con el Presidente y quienes por lo mismo se molestaron por la aclaración que estamos haciendo”. En lo personal, ahondó, su trabajo siempre ha salido bien, además dijo que no tiene riqueza. “Mi vida es pública y no tengo ningún interés político-partidista, eso es muy importante”.

David Colmenares Páramo llegó a la Auditoría Superior en 2018 y aseguró que a pesar de las presiones que padeció, la institución a su cargo no se ha sometido a intereses opositores y tampoco a los del Ejecutivo Federal.

“Obviamente lo que observamos, lo hacemos sin ningún fin político o electoral a favor de la oposición al gobierno, pero tampoco la aclaración que hacemos satisface a quienes quisieran que estuviéramos en una guerra. Nosotros no jugamos en ninguna de las dos partes, somos una institución prestigiada, no solo aquí, sino a nivel latinoamericano y en el espacio mundial”, enfatizó.

El auditor sostuvo que los resultados de la auditoría a la cancelación del nuevo aeropuerto no son errores, sino inconsistencias, ya que en toda la historia de la ASF siempre se observan muchos miles de millones de pesos, y cuando termina todo el proceso de aclaración de las diversas dependencias, se reducen notoriamente los montos.

Aclaró que fueron más de mil 400 auditorías que se hicieron con independencia, así como aproximadamente 100 mil observaciones y solicitudes de información a las diversas dependencias.

PAN PIDE CUENTAS

● Senadores del PAN pidieron la renuncia de David Colmenares. ● La bancada de Morena exige que se indague al auditor federal. ● Y también a su equipo por inconsistencias en su informe. ● Diputados del PRI, Morena, MC y PT se sumaron al reclamo. ● Piden a la Unidad de Evaluación de la ASF investigar.

