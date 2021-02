Médico de Monterrey relata cómo lo agredieron al salir del hospital; 'estoy vivo de milagro'

El doctor Juan Carlos Soria Maturino publicó la tarde de este 23 de febrero, que hace dos días fue víctima de un asalto con violencia mientras estaba de guardia en la Unidad Médica de Alta Especialidad No. 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada en la avenida Fidel Velázquez, en la colonia Mitras Norte.

En la publicación que hizo a través de su cuenta de Facebook de forma púbica, el médico, con especialidad en pediatría, relató la agresión por parte de dos hombres que estaban en la entrada del hospital, recargados en un taxi.

“Aproximadamente después de las 10 pm me encontraba en la entrada principal del hospital y estaba un taxi estacionado y dos hombres recargados en él platicando, no me pareció extraño porque siempre hay taxis ahí para los pacientes”, relató Soria Maturino.

Aunque vestía con el uniforme característico del personal médico con un traje quirúrgico azul marino y una bata blanca, los dos hombres sospechosos comenzaron a acorralarlo y a agredirlo.

“Comenzaron a acorralarme los dos extraños que estaban recargados en el taxi, me empujan y comienzan a esculcarme, me quitan mi estetoscopio, y con el forcejeo tiran mis cosas al suelo”, dice en la publicación.

Ante esta agresión, Juan Carlos Soria Maturino, comenzó a gritar en busca de auxilio, mientras los agresores lo insultaban y le exigían que les diera su celular, el cual Juan Carlos mantenía protegido por si lo lastimaban o le hacían algún daño, el celular sería su única forma de pedir ayuda.

“Comencé a gritar AUXILIO, AYUDA, SOLDADOS AYÚDENME!!! Me gritaron que me callara y comenzaron a insultarme, me dijeron que les diera mi celular, que lo soltara, yo lo tenía en mi mano dentro de la bolsa de mi pantalón , en ese momento pensé que si me hacían daño sería la única forma de comunicarme y pedir ayuda”, dijo.

Sin embargo, aunque el médico seguía gritando por su vida, señala que a pesar de que transitaban autos cerca nadie se detuvo a auxiliarlo. No fue hasta que sintió un fuerte golpe en el pecho y que los hombres los tumbaron al piso, que empezó a acercarse gente al lugar de los hechos y los agresores huyeron en el taxi.

“Segundos después llegó un militar y un vigilante y ellos me dicen que no me mueva porque tenía clavado en mi pecho un desarmador”, explicó.

Actualmente, el personal médico enfrenta una de las peores situaciones por la pandemia de Covid-19. Incluso, estudiantes de medicina han protestado alrededor del país por las malas condiciones en las que han tenido que trabajar. Además, no son ajenos a la violencia del país.

“Estoy vivo por un milagro, porque hay un ángel cuidándome y por los médicos, enfermeras, camilleros, técnicos radiólogos y demás personal que se encargaron de ayudarme de inmediato”.

DENLE COMPARTIR POR FAVOR . EL MUNDO DEBE SABER LO QUE ESTu00c1 PASANDO A LOS #Mu00c9DICOS EN #Mu00c9XICO. Soy mu00e9dico residente de... Posted by Juan Carlos Soria Maturino on Tuesday, February 23, 2021

AV