Morenistas se confrontan por designaciones

Molestia e inconformidad provocaron en algunos sectores de Morena los resultados de la elección para candidatos a alcaldes en la CDMX. Mientras algunos preparan impugnaciones, otros llevaron el disgusto al interior del Congreso local.

Alejandro Rojas Díaz Durán, precandidato a la alcaldía Cuauhtémoc, adelantó que va a presentar un recurso contra la designación de Dolores Padierna, y acusó que la decisión significa volver al pasado mafioso de la izquierda.

Alertó que la decisión, permite que, con los bejaranistas, vuelva el pasado mafioso de la izquierda mexicana.

Izquierda cavernícola

“Le están devolviendo las llaves de la Ciudad de México, al grupo que representa la izquierda más cavernícola, autoritaria, represora, clientelar, mafiosa y extorsionadora que son el grupo de René Bejarano y su esposa Dolores Padierna”, expresó.

El diputado Temístocles Villanueva, quien mostró en las redes sociales su apoyo al actual alcalde Néstor Núñez, expuso que la imposición de Padierna Luna significa un retroceso que impide la continuidad.

Por su parte, Núñez López advirtió que habrá medidas por la designación de la diputada federal.

“Por congruencia, no podemos coincidir hoy con la visión anacrónica que combatimos ayer. No aceptaremos imposiciones ni retrocesos. Como equipo seguimos trabajando y en los próximos días tomaremos decisiones sobre el futuro de la transformación que, en 2015, inició en la Cuauhtémoc”, escribió el alcalde en Twitter tras conocer que no obtuvo la candidatura.

Expone molestia

El diputado Nazario Norberto Sánchez, quien aspiraba a ser el abanderado para la alcaldía Gustavo A. Madero, indicó que expuso su molestia a la dirigencia.

Subrayó que, aun cuando la encuesta telefónica puso como ganador al actual alcalde, Francisco Chiguil, él cuenta con otros ejercicios estadísticos serios que arrojan empate técnico.

Expuso que, esperará a que termine el proceso interno para tomar una decisión sobre su futuro en el partido.

“Manifesté que dejaba mi duda, es más, Chiguil tiene mucha negatividad. Vamos a seguir analizando esta situación y más adelante tomaremos una decisión”, comentó a El Heraldo de México.

Por Almaquio García Chagoya

avh