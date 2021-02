Renuncia el titular de Desarrollo Rural de Colima

A unos meses de terminar su gestión, el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, recibió la renuncia de Agustín Morales Anguiano, quien fungía como titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal informó que el motivo de la renuncia del ex funcionario, fue “para atender asuntos de carácter personal”, y agregó que próximamente dará a conocer quién se quedará en su lugar.

“Agradezco a Agustín su trabajo durante estos 5 años en los que se alcanzaron logros importantes a favor del campo colimense”, escribió Peralta Sánchez en su cuenta de twitter.

Este día me presentó su renuncia el secretario de Desarrollo Rural, Agustín Morales Anguiano, para atender asuntos de carácter personal.



En breve designaré a quien asumirá la titularidad de la dependencia. — José Ignacio Peralta (@nachoperaltacol) February 15, 2021

Por su parte, también en las redes sociales, el ex funcionario estatal, agradeció al gobernador por los años que le permitió estar al frente de la dependencia, así como a los integrantes de los sectores agrícola, ganadero, forestal y pesquero por el apoyo recibido.

“Cinco años de trabajo en beneficio del sector que asumí con todo el compromiso. Sé que hay mucho más por hacer y con orgullo lo digo, que siempre trabajaré para apoyar a este y otros sectores, porque me gusta y me apasiona. Gracias al gobernador por la oportunidad que me dio de servir”, manifestó Morales Anguiano.

Es la segunda renuncia que recibe el mandatario estatal en una semana, pues la semana pasada lo hizo el ex secretario de Administración y Gestión Pública, Kristian Meiners Tovar, argumentando que atendería otros proyectos personales en puerta.

En su lugar quedó Valeria Pérez Manzo, quien se venía desempeñando como coordinadora General de Asesores y previamente fue secretaria de Desarrollo Social.

Uno de los cuestionamientos en la administración de Peralta Sánchez, es el estado de las finanzas en que dejará su administración, después de la solicitud de varios créditos, además de los compromisos que le heredó su antecesor Mario Anguiano Moreno.