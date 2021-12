Repunta al doble la pobreza en Jalisco durante gobierno de Enrique Alfaro

La pobreza en Jalisco creció 15.2 por ciento entre 2018 y 2020, lo que significa el doble de lo registrado a nivel nacional. Algunas causas son la crisis económica que dejó la pandemia y la pérdida de empleos que ha desencadenado crecimiento de la informalidad.

“La gente tuvo al menos dos carencias en acceso a servicios básicos. En caso de Jalisco, donde más se reciente el impacto es en la pérdida de acceso a seguridad social y de salud.

Del total, 44.4% de la población no tiene acceso a seguridad social y, en términos de salud, hablamos de 32.1 por ciento. Esto significa que el número de personas que viven en situación de pobreza pasó de 2.29 a 2.63 millones de jaliscienses. Además, Jalisco es un estado muy desigual al interior. Tiene municipios muy ricos y municipios muy pobres. Esta gran desigualdad económica, la crisis, todo esto contribuyó a que se incrementara la pobreza en la entidad”, explicó a El Heraldo de México, Antonio Ruiz Porras, investigador en Economía de la Universidad de Guadalajara.

El sector servicios y turismo en Jalisco es básico, especialmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara y el Puerto Vallarta. La perla tapatía concentra la mayor parte de cuartos de hotel, casi el 70 por ciento de la oferta, y en Zapopan está 20 por ciento. Con respecto a servicios de alimentos y bebidas, el mayor número de negocios está también en ambos municipios.

Con la pandemia que obligó al cierre de hoteles y restaurantes, se impactó severamente la derrama económica que deja el turismo nacional e internacional. El turismo recreativo en la zona metropolitana no ha logrado reactivarse.

“Tuvo un impacto muy fuerte sobre el empleo, en lo que son los servicios en general y lo que es el sector industrial. Donde tuvo menor impacto fue en el sector agroindustrial.

Pero, en realidad, estamos hablando que, para efectos prácticos, 90 por ciento de la población ocupada está en servicios. Esto llevo a una gran pérdida de empleos y, en la práctica, los pasó a la clase baja. Se calcula que en 2020, a consecuencia de la crisis, 45 por ciento de los hogares quedaron en situación de pobreza o clase baja de ingresos”, dijo.

Jalisco hace unos años era una entidad que tenía buenos índices económicos. Sin embargo, se ha descuidado la aplicación presupuestal para promover un desarrollo real, lamenta el economista.

“El año pasado hubo varios intentos para tratar de paliar esta pobreza, a través de programas de apoyo a familias e infraestructura, algunos para apoyar el empleo en las empresas, pero, la verdad, estos programas fueron insuficientes. Ya no se piensa que la reactivación económica como una prioridad, por esa razón, en estricto sentido, aunque pareciera que hay un incremento en gasto público para 2022, si le quitamos la inflación y las reasignaciones, vemos que se reducen los presupuestos reales para educación, salud e infraestructura.

Se reduce el presupuesto destinado a promover el crecimiento de la economía jalisciense. Ese es el principal error que se ha cometido a nivel local. Se está cancelando de manera innecesaria estos programas, justo en un momento que sería idóneo que se pusieran a funcionar para promover la reactivación, que estamos muy lejos de obtener”, apuntó.

En esta administración de gobierno, encabezada por Enrique Alfaro, los programas de apoyo fueron insuficientes para resolver la magnitud de la crisis. Y con las nuevas propuestas de presupuesto no se ve que haya una mejora.

“Es preocupante si consideramos que buena parte de la población está en pobreza, que se incrementó más del doble que la tasa de crecimiento nacional. En ese contexto, lo que urgiría es tratar de reajustar prioridades. No hay dinero que alcance, pero hay cosas que se pueden hacer, si vemos gastos en campañas, en la consulta para el pacto fiscal, ese dinero sería mejor empleado en solucionar estos problemas sociales”, señaló.

La pandemia evidenció carencias y desigualdades entre la población jalisciense, se exhibió el daño que generaron cambios drásticos como la “desaparición del Seguro Popular y la falta de medidas fiscales contracíclicas, por parte de la administración federal. Otro factor es la crisis económica y sanitarias”.

El reto es identificar dónde están las personas que pasaron a la pobreza, apunta la Coparmex Jalisco. Tiene que analizarse con seriedad el fenómeno de la informalidad, ya que, al ser despedidos de sus empleos, muchos se autoemplearon, se volvieron comerciantes de todo tipo de productos para sobrevivir. Quedó en evidencia la debilidad de los diversos sectores productivos del país.

“Hay que analizar a fondo y hacer una estrategia para ayudar a esas regiones que no se recuperan de la pandemia. Los alimentos se han incrementado 40 por ciento. Hay un rezago desde la pandemia, se perdieron empleos, ya se están recuperando algunos, seguramente son diferentes a los que se perdieron, se tuvo una repercusión económica.

Hay quienes no han podido encontrar oportunidades nuevas, principalmente en algunas regiones al interior del estado. El tema de los apoyos hay que replantearlo, no están subsanando, no cumplen el objetivo, atentan contra la dignidad de las personas. México cayó, no sólo Jalisco, aumentó la pobreza extrema”, apuntó el presidente de Coparmex Jalisco, Carlos Villaseñor.

Se debe trabajar en reformas regulatorias, no solo en la zona metropolitana sino en el resto de municipios en el interior de la entidad que salieron golpeados severamente y que aún no han comenzado la recuperación en medio de la pandemia.

“El gran reto lo vemos en la informalidad, no se han creado oportunidades para crear ingresos mínimos necesarios. La política pública, los apoyos y programas que han desarrollado para combatir la pobreza han sido cortos y no han dado los resultados necesarios todavía”, añadió la directora del organismo patronal, Virginia Romero.

MAAZ