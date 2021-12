A 3 años de gobierno, Nafin, Birmex e ISSSTE, con nuevos titulares

Justo al cumplir tres años de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó tres ajustes a su gabinete: en el ISSSTE, Birmex y Nafin.

De esta manera, Luis Antonio Ramírez Pineda, quien se desempeñaba como director del ISSSTE fue nombrado nuevo titular de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).

En el ordenamiento presidencial se detalló que Pedro Zenteno, quien encabezaba los trabajos de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), ahora ocupa la dirección del ISSSTE.

El general Jens Pedro Lohmann Iturburu fue nombrado como el nuevo responsable de la distribución de medicamentos e insumos de curación en todo el territorio nacional.

Así, se cumplió la advertencia que hizo el Presidente respecto a darle a las fuerzas castrenses esta nueva responsabilidad, ante las dificultades actuales de llegar a todos los rincones del país.

La designación del general Lohmann Iturburu al frente de Birmex generó la rotación de los funcionarios. La semana pasada, en la 12 Asamblea General Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el jefe del Ejecutivo dijo que, si era necesario, el Ejército repartiría los medicamentos en el país.

“Tenemos que crear un sistema de distribución para que lleguen las medicinas a los hospitales, centros de salud, y unidades médicas, así como llegan mercancías o aguas industrializadas a las comunidades más apartadas”. AMLO dijo en esa ocasión que “es un desafío, pero estamos acostumbrados a eso. ¿Cómo logramos la distribución de las vacunas?, se creó un mecanismo de distribución y de logística con el apoyo de las Fuerzas Armadas, y si es necesario, de esa misma manera vamos a distribuir los medicamentos y no van a faltar, es un compromiso”.

Luego, en Zacatecas, el Presidente señaló que se dejaba de llamar “Andrés Manuel” si no resolvía el problema de la distribución de los medicamentos en todo el país. “Ahora vamos a que, entre todos, así como se distribuían las vacunas, vamos a distribuir los medicamentos hasta los pueblos más apartados, no van a faltar las medicinas, (o) me dejo de llamar Andrés Manuel”, advirtió el mandatario.

MAAZ