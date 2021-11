"Eterna y difícil la espera": Padres de familia, sobre la vacunación anticovid para menores con comorbilidades en Edomex

El inicio de la vacunación para menores de 12 a 17 años de edad con comorbilidades, permitió a padres de familia de escasos recursos y quienes no tuvieron dinero para interponer un amparo, proteger a sus hijos.

La inoculación se abrió para cuatro regiones: Atlacomulco, Toluca, Tejupilco y Cuautitlán, desde este lunes y hasta el 10 de noviembre, a excepción de este último municipio, donde se extenderá un día más. La meta: 400 mil menores.

La hija de Karla Rosas padece asma y tiene problemas del oído, por lo que permaneció en completo aislamiento durante lo que va de la pandemia para evitar que fuera a enfermarse de COVID-19.

Durante estos meses, reforzó los cuidados en su vivienda por la menor, quien sigue sin poder ir a clases presenciales por las enfermedades que padece.

Lo mismo ocurrió con Trinidad Rivera y su pequeña de 13 años, que fue diagnosticada con lupus en agosto de 2020. La pandemia les arrebató a la madre de familia, lo que orilló al padre a redoblar las medidas sanitarias para que su hija se mantuviera con buena salud.

“La vacunación me parece bien porque mi hija no podía asistir a la escuela por lo mismo, ya nada más estábamos esperando... Ella fue diagnosticada con lupus el año pasado y fue algo muy difícil; por esa razón a mí me urgía mucho que ya llegara la vacuna”, comentó.