20% de las familias de Jalisco utilizan tandas y medios informales de ahorro: IIEG

Los medios de ahorro informal en las familias de Jalisco se mantiene como un medio a través de tandas o rifas, y casi el 20 por ciento de los hogares encuestados a través del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG) reconoce que lo prefieren por encima de las instituciones bancarias formales.



Mireya Pasillas Torres, directora de Información Estadística Económica y Financiera en el IIEG, explicó los resultados de la encuesta de Inclusión Financiera en los hogares de Jalisco, 16.8 por ciento admitió utilizar tandas y rifas como medio informal de ahorro; el 14.7 por ciento dijo que a veces recurre a estos instrumentos y 2.1 por ciento lo hace de manera regular; el 82.9 por ciento dijo que no.



En contraste, el 25.7 por ciento de los hogares dijo que sí utiliza instrumentos bancarios para ahorrar y el 70.9 por ciento no lo utiliza.



“Sobre qué instrumentos de ahorro formal utilizan en estas instituciones formales financieras, el 91 por ciento nos dice que es a través de una cuenta de ahorro; 4.9 por ciento, fondos de inversión; 0.8 por ciento sobre un mecanismo de CETES y 2.5 por ciento otro tipo de instrumento”.



El 18.3 por ciento sí cuenta con caja de ahorro; en el 47.4 por ciento de los hogares tienen tarjeta débito y 28.4 por ciento maneja tarjeta de crédito. Los créditos personales o de nómina, el 8.6 por ciento de los hogares sí, mientras que tan sólo el 21.7 por ciento de los miembros de los hogares cuentan con AFORE.

Sobre las formas de pago cuando se realizan compras menores a 500 pesos, el 86.3 por ciento de los encuestados dijeron que usan el efectivo; el 7.2 por ciento tarjeta de débito; 3.6 por ciento tarjeta de crédito y transferencia electrónica 1.3 por ciento.



Las tarjetas de tiendas departamentales también son instrumentos que utilizan para llevar a cabo compras, al menos en el 30.1 por ciento sí los maneja y 67.8 por ciento, no.



Respecto a los créditos que se tienen en los hogares en estos momentos, 6.7 por ciento tiene créditos de vivienda; 7.2 por ciento automotriz y 17.5 por ciento cuenta con seguro de vida.



Las principales quejas formales corresponden a 51.9 por ciento han sido por cargos no reconocidos en sus tarjetas; 18.5 por ciento por llamadas de fraude que supuestamente son del banco y 11.1 por ciento por mala atención del personal de la institución y el mismo porcentaje porque los cajeros no dan el monto correcto del efectivo solicitado.



Este encuesta se levantó vía telefónica en donde el 55.4 por ciento de los hogares se ubican en la zona metropolitana de Guadalajara; 3.6 por ciento en Puerto Vallarta; 2.7 por ciento en Autlán de Navarro y 2.1 por ciento en Zapotlán y el 35 por ciento restante corresponde a otros municipios.

