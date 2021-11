AMLO garantiza que no habrá inundaciones en Jalisco y se concluirá la Presa "El Zapotillo"

Acompañado de miembros de su gabinete, el presidente Andrés Manuel López Obrador, regresó a Temacapulín en el municipio de Cañadas de Obregón en donde firmó el compromiso de no inundación de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, y dar salida al proyecto que concluirá la presa "El Zapotillo" que abastecerá de agua potable al área metropolitana de Guadalajara.



“Las tradiciones, las costumbres, las tradiciones, lo que tiene que ver con la religión, con todo, se logró esto y vamos nosotros a cumplir porque el proyecto técnico además de que va a garantizar que no haya inundaciones, durante mucho tiempo se va a reforzar, vale más que sobre y no que falte, vamos a cumplir para que hasta en casos excepcionales de lluvia, de venidas de agua, no haya inundación, ese es el compromiso”, expresó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ante los habitantes y sus representantes reunidos en la plaza principal de Temacapaulín.