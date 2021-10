Elon Musk le pidió a Marcelo Ebrard esta interesante solicitud durante la pandemia

Este miércoles por la tarde, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, ventiló que sostuvo una llamada telefónica con el empresario multimillonario Elon Musk quien le pidió reabrir las plantas automotrices en México ya que el cierre de estos complejos industriales estaba paralizando la producción en Estados Unidos.

Por lo cual Elon Musk le envió al canciller una lista en la que aparecían 127 plantas automotrices en todo México, por lo cual, Marcelo Ebrard sostuvo que hay un alto grado de unión económico entre México y Estados Unidos.

“Estamos analizando como aumentar el valor de la economía mexicana y como reducir la vulnerabilidad de nuestra economía, ya que con la pandemia, aprendimos que no estamos bien preparados, de hecho descubrimos que no estamos preparados para un escenario como ese, les pongo un ejemplo, un día me habló Elon Musk de Tesla, y me dijo, oye ustedes tienen cerradas plantas en México que paralizan toda la producción que tenemos, le dije a Ok, mándame la lista, yo pensé que serian algunas plantas, pero fueron 127 que hacen diferentes cosas, desde puebla Chihuahua y muchos otros, entonces, tanto él como nosotros sectores tenemos claro el grado de integración que hemos alcanzado y que tenemos que hacer en el futuro para que sea menos vulnerable la economía de los 2 países” señaló Marcelo Ebrard sobre el curioso caso de la llamada del dueño de la empresa automotriz Tesla y Space X.

Foto: Especial

Reunión de gobernadores

Lo anterior, fue revelado por el canciller mexicano, este mismo miércoles por la tarde durante su participación en el encuentro de los Gobernadores del Sur de México con el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar.

Dicho evento tuvo sede en un hotel a las afueras de la ciudad de Villahermosa y además de la participación de Marcelo Ebrard, el Embajador Ken Salazar y 7 gobernadores, también participo la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier.

dhfm