Inicia proceso de revisión de cuentas públicas del año 2019

Las evaluaciones a las cuentas públicas municipales, debe seguir un procedimiento y, antes de emitir una resolución o proponer una sanción, es necesario escuchar a las partes involucradas para darles la oportunidad de que subsanen los señalamientos que les haya hecho la Auditoría Superior del Estado, señaló el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado

Al ser cuestionado, sobre la propuesta de la Auditoría para no aprobar las cuentas públicas de algunos municipios porque se detectaron algunas irregularidades, Sergio Mario Arredondo dijo que no ha concluido el proceso de revisión y, por lo mismo, no se pueden emitir juicios o resoluciones que comprometan un dictamen que tiene que ser analizado a profundidad.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, precisó que de momento, se está en un proceso de revisión y acreditación y, de acuerdo a las mismas fechas que establece la Ley de la Auditoría Superior del Estado, la Comisión de Fiscalización, tendrá la información de un reporte final a finales de este mes (octubre) o a principios del otro (noviembre)

Sin embargo, añadió, esta Comisión está dictaminando y estableciendo un criterio que deberá sustentarse en los criterios técnicos emitidos por la Auditoría Superior del Estado.

A través de trascendidos, se pudo establecer que la Auditoría Superior del Estado, habría propuesto a la Comisión de Fiscalización no aprobar las cuentas públicas por detectarse una serie de irregularidades administrativas, sin embargo, de manera extraoficial, personal de la misma Auditoría señaló que el proceso de revisión aun no concluye ya que, si bien al auditar las cuentas públicas de los 18 municipios, se les presentó el pliego de observaciones las cuales, de conformidad con la misma Ley de Auditoría del estado, se tiene hasta el 31 de octubre para solventar los señalamientos y emitirse una resolución la que será presentada al Congreso posteriormente.

