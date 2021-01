La seguridad es un reto que exige unidad, no acepta exclusiones: Rosa Icela Rodríguez

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez afirmó que garantizar seguridad exige la unidad y coordinación de los tres órdenes de gobierno y la participación de la sociedad.

En la inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional en Maravatío, la funcionaria federal señaló que en el combate a la inseguridad y la violencia en el país nadie puede ser excluido.

“Hay que subrayar que la seguridad es un reto que exige unidad, trabajo coordinado, constancia y voluntad. La seguridad no acepta exclusiones. La seguridad no admite sectarismos. La seguridad no se regatea”, afirmó.

Rosa Icela Rodríguez consideró que la estrategia de seguridad del Gobierno de México ha funcionado en estos dos años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Hemos aprendido cómo sí se hacen las cosas, cómo sí se pueden tener resultados, y que no estamos condenados a la guerra, México está destinado a la paz", indicó.

Por Paris Alejandro Salazar