Regreso a clases sólo si garantizan condiciones: Maestros de Chiapas

Maestros en Chiapas señalan que estarían dispuestos a retornar a las aulas de manera presencial, únicamente si el gobierno del estado y federal garantizan las condiciones tanto para maestros y alumnos.

Ante esto, debido a la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador de retornar a las aulas en los estados de Chiapas y Campeche por estar en semáforo verde en esta contingencia sanitaria por la Covid-19.

En entrevista con el maestro y secretario general del Comité Ejecutivo de la Asamblea Estatal Democrática de la sección 40, Armando Falconi, aseguró que también los padres de familia deben ser corresponsales en dado caso se regrese a las escuelas.

“Si el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado garantizan las condiciones para iniciar las clases de manera presencial, adelante, pero bueno eso de decir ya aquí está el semáforo verde y ya váyanse a sus escuelas, no, estaríamos en contra de eso, nosotros estamos exigiendo que le Gobierno Federal y el Gobierno del Estado se comprometan y asuman su responsabilidad en la parte que le corresponda, en este caso en la cuestión de generar las condiciones, sí, para que pueda garantizarse pues todos los equipos, que hayan médicos en las escuelas, que haya consultorios, que hayan clínicas en las comunidades para que se pueda generar, porque eso de que los padres de familia y los maestros asuman esa responsabilidad no es pues no es lo justo.

Señaló que lamentablemente Chiapas tiene un rezago educativo de años y las escuelas en estos momentos no cuentan con la infraestructura necesaria para garantizar la higiene en los alumnos durante esta contingencia.

Finalmente Falconi destacó que en algunos municipios en donde los casos de Covid no son rebasados por la autoridad, ya se están dando clases presenciales los lunes, miércoles y viernes, sin embargo en las zonas urbanas en donde se concentran los mayores casos del virus sí necesitan el apoyo de las autoridades estatales y de los padres de familia.

Por: Lizzet Coello