Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Primaria 1° y 2° grado, 28 de enero: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este jueves 28 de enero para Primero y Segundo grado de educación Primaria.

La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3 este jueves.

1° Primaria

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás una lengua indígena que no has trabajado, la lengua mixteca que se habla en Oaxaca. Conocerás que la lengua mixteca no sólo se habla en Oaxaca, también se habla en Guerrero y en Puebla y hay 81 variantes. Estudiaras un tipo de texto que te ayudará a conocer mejor un lugar y saber cómo llegar a diferentes partes de ese lugar.

¿Qué hacemos?

Hay hablantes del mixteco de la región alta. Observa este video de la región de la mixteca alta.

Estos fragmentos 1:00-1:38, 3:20-3:27, 11:26-11:52 o si deseas verlo completo adelante.

ÑUU SAVI (MIXTECO).-CELCI HIDALGO

Mixteca Alta UNESCO Global Geopark, Oaxaca, Mexico

Recuerda los lugares que viste en el video. Hay un tipo de texto que te ayuda a conocer mejor un lugar y saber cómo llegar a diferentes partes de ese lugar. Se trata del ¡croquis!

Un croquis es un dibujo sencillo de un lugar que se acompaña de letreros, se hace a trazo libre, sin necesidad de usar instrumentos geométricos. Sirve para indicar dónde se encuentra un lugar y poder llegar a él con facilidad.

Hacer un croquis es hacer un dibujo muy sencillo de un lugar para ubicarte, algo así como un mapa, pero este dibujo se hace a mano, sin necesidad de usar reglas.

Tutu nu ka´a naxa jinuyo in ñuu a nani ve´e kuniyo de ndu de jatiñuyo ndatiñu tee skua.

Tutu ka´a naxa ndaniñamayo ichi a jinuyo in ñuu a nani ve´e kuiniyo.

Hacer un croquis es hacer un dibujo muy sencillo de un lugar para ubicarte, algo así como un mapa, pero este dibujo se hace a mano, sin necesidad de usar reglas, además, se acompaña de letreros para poder tener más referencias para localizar espacios específicos. Observa dos ejemplos para que aprendas cómo puedes usar un croquis.

2° Primaria

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

Escribirás un texto breve sobre un tema cultural cuidando no desviarte del tema a lo largo de tu producción escrita. Elaborarás un texto sobre la crianza de algunos animales en tu comunidad y revisarás que hayas tratado el mismo tema de principio a fin.

En el programa televisivo se contará con la asistencia de la maestra Gloria Victoria hablante de la lengua mixteca de la región Alta del estado de Oaxaca. La lengua mixteca también se habla en los estados de Guerrero y Veracruz. En esta sesión aprenderás algunas estrategias para que cuando escribas tu texto hables sobre el tema que escojas de principio a fin y evites iniciar con un tema y terminar con otro.

En clases pasadas has aprendido sobre la importancia que tiene planear tu texto antes de que empieces a escribir, es decir, tener un plan de lo que quieres expresar, a quién se lo dices, cuál es el propósito de tu texto.

¿Qué hacemos?

Planear es muy importante porque también te ayuda para que no te salgas de tu tema de principio a fin.

Puedes planear en textos breves y largos. Recuerda estas preguntas que te ayudan a planear tu texto.

¿Sobre qué voy a escribir?

¿Qué voy a decir sobre el tema?

¿Para qué escribo? o bien, ¿Qué quiero lograr con mi texto?

¿Para quién escribo?

¿Nu a kuniyo teeyo?

¿Na tu´un ntatuyo?

¿naxa teeyo? A ¿na tu´un kuniyo teeyo?

¿Na nuu teeyo?

En esta sesión sólo presta atención a las dos primeras preguntas: ¿Sobre qué voy a escribir? En esta pregunta debes definir el tema de tu texto. Puedes escribir, por ejemplo, sobre el tema de una práctica cultural que es muy cercana para los niños y niñas de los pueblos indígenas.

¿Sobre qué voy a escribir? Sobre la crianza de animales en mi comunidad.

¿Na siki kúa teeyo?

Nta Siki kiti a janu Ñuu da.

En cuanto a la crianza de los animales hay una gran diversidad de temas, por ejemplo:

Las vacunas.

Los alimentos nutritivos.

Los juegos favoritos.

Las frutas de tu región.

El trabajo de papá y mamá.

A veces el tema lo propone tu maestra o maestro y en otras ocasiones tu puedes elegirlo. En este caso ya se eligió un tema para que puedas hacer el ejemplo. La segunda pregunta es: ¿Qué voy a decir sobre el tema?

Es muy importante que respondas a esta pregunta para no salirte de tu tema al momento de escribir. Para que puedas responder es necesario que sepas sobre el tema, o tener cierta claridad.

Algunas veces en clase, tú maestra o maestro te indican qué aspectos vas a tratar sobre un tema, pero otras veces tú puedes decidir. Ve a tu ejemplo: ¿Sobre qué voy a escribir?

Sobre la crianza de animales en mi comunidad. ¿Qué voy a decir sobre el tema? Qué es la crianza de animales. Qué animales se crían en mi comunidad. Cómo se crían. Para qué se crían.