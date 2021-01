Personal de Salud de Jalisco será capacitado para atender a menores durante la pandemia

En Jalisco se reportan, de acuerdo con el Sistema Radar, dos mil 437 casos confirmados en menores de cero a 15 años, que representa 1.4 por ciento del total de casos positivos acumulados y es primordial que los médicos estén actualizados para saber cómo abordar la Covid-19 en esta población, además de tener el conocimiento técnico de la vacunación en contra del virus para su aplicación una vez que el Calendario de Vacunación Federal lo indique.

En el segundo Congreso Internacional y 37 Curso de Actualización en Pediatría que organiza el Hospital General de Occidente (HGO) del 27 al 29 de enero, se abordará respecto al nuevo coronavirus, el panorama en Jalisco con relación al virus en niñas y niños, hasta los aspectos técnicos relacionados a la vacunación contra el SARS CoV-2.

El Secretario de Salud en Jalisco, Fernando Petersen Aranguren, destacó que hablar de los menores es hablar del presente y futuro del país, por eso, en medio de la pandemia la atención pediátrica es prioridad para garantizar el desarrollo de niñas y niños, prevenir y atender otros padecimientos que pueden poner a la población infantil en situación de vulnerabilidad.

“Los sistemas de salud han sido el punto de mayor visibilidad y al que naturalmente más se le ha exigido. En Jalisco, gracias al esfuerzo y compromiso del personal de todo el sector salud hemos sabido responder al enorme desafío que nos planteó este nuevo coronavirus en dónde el reto no es solo prevenir, curar o salvar vidas, si no es adaptarnos simultáneamente para no dejar a un lado la investigación, la actualización y el aprendizaje, el reto es no dejar de lado los estándares científicos”.