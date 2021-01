ANPEC llama a no especular con precios de oxígeno

Los costos del oxígeno que es necesario para que los pacientes de COVID-19 que se recuperan en casa lo utilicen, se han triplicado y es la autoridad federal quien debe poner freno a las especulaciones que hacen los proveedores que alegan no tener margen de ganancia en la venta de estos productos, pero afectan a la economía la salud de los mexicanos, alertaron a través de un sondeo que llevó a cabo la Alianza Nacional de Pequeños comerciantes (ANPEC).



Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC, explicó que una recarga de oxígeno que en noviembre y diciembre costaba 250 pesos, ahora lo venden en 690 pesos promedio; un tanque de 680 litros, de dos mil 800 hasta en 18 mil; concentradores de 11 mil pesos hasta en 60 mil pesos.



“Se necesita una mayor fuerza de la autoridad federal, no sé cuántas dependencias deben participar en esto, pero todas las que puedan deben actuar, porque es como si habláramos del huevo, son tres empresas o compañías las que controlan el huevo en el país, el oxígeno lo controlan cuatro compañías: Infra, Infra del Sur, Praxair y Cryoinfra y ellas son las que tienen el oxígeno, ellos son los que están poniendo los precios”.



En las entidades en donde han aumentado los casos de coronavirus se han denunciado abusos en la venta del oxígeno, que incluso ha obligado a las familias a tener que vender pertenencias o solicitar préstamos a costa de su patrimonio para sacar adelante a sus enfermos, sin que la autoridad ponga atención a esta demanda de la población que es urgente para sostener la salud de los mexicanos en medio de la pandemia.



“Necesitamos un acuerdo nacional para atender la pandemia, hemos estado dando palos de ciego, poniendo semáforos de color, subiéndole el color; si o no al cubrebocas, está bastante claro, hace falta un decreto nacional que obligue el uso de cubrebocas en México ya no hay tiempo de andar jugando con la pandemia en términos políticos con declaraciones y se nos está yendo la pandemia de las manos cada vez hay más desgracia económica y humana”.

2021 continuará complicado para pequeños comercios

Respecto a los comercios que inician este 2021 vislumbran panorama complicado, incluso más que en el 2020, porque los precios de la canasta básica continúan en aumento, y los insumos para afrontar la pandemia también ha complicado la economía de la población, por lo tanto el consumo también ha estado



“Este año va a estar muy difícil, es un año que va a estar igual de difícil que el año anterior o incluso un poco más en tanto que se va a acumular lo del año anterior junto con lo de este, es decir, no vemos un panorama todavía convencible, y tenemos que reforzar los esfuerzos preventivos de salud y tenemos que entender que hay que controlar la pandemia para poder reactivar la economía”.

Por: Mayeli Mariscal