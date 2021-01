Vacunas, T-MEC y reforma laboral: ¿qué retos enfrentará México durante el 2021?

Durante la mesa de análisis de "A fuego lento", Alfredo González habló con varios expertos sobre el proceso de vacunación en contra del coronavirus en México.

La primera en aportar su opinión fue Roselyn Lemus-Martín, doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford e investigadora de nuevas vacunas y tratamientos contra el Covid-19, quien aseguró que aunque el plan para inmunizar a la población no está completo, sí fue dado a conocer a la población, situación que no ocurre en todo el mundo.

Destacó que aún no se conoce cómo se elegirá a las personas que recibirán el fármaco, lo cual puede desencadenar en un riesgo, debido a que la gente podría llegar a los centros de vacunación sin tomar las medidas sanitarias correspondientes y contagiarse del virus.

"También creo que el problema que se está viendo en México es que supuestamente se iban a vacunar personal de Salud de primera línea". Noticias Relacionadas Economía defiende las exportaciones mexicanas de arándanos azules en Estados Unidos

Vacuna contra Covid-19, ¿la clave para terminar con la esclerosis múltiple?

Durante la charla, la experta agregó que se necesita acelerar el ritmo de vacunación, ya que únicamente se ha ido inmunizando al siete por ciento de los casos y aún no hay un plan para hacer lo mismo con las personas que también están en riesgo.

"¿Dónde van a entrar los trabajadores esenciales, por ejemplo, los maestros, las personas que trabajan en el supermercado y las personas que tienen comorbilidades que también están en un riesgo enorme? Sí creo que el plan no fue diseñado eficientemente y está incompleto". Noticias Relacionadas ¿Cuándo inicia vacunación Covid-19 para adultos mayores? No, no es hoy 12 de enero

El sociólogo y politólogo Raúl Zepeda Gil, se sumó a la discusión al asegurar que no hay un planeación efectiva para otorgar todos los fármacos y además no se cuenta con un sistema de salud unificado que permita dar la misma atención a todos los ciudadanos, ya sea que tengan o no seguro social.

Informó que en el Reino Unido los habitantes del país serán llamados por las autoridades de forma personalizada para pedirles que acudan a vacunarse, con lo cual se prevé una inmunización de al menos el 80 por ciento de la población. En cambio, para México no hay ningún plan que se haya dado a conocer, sentenció.

¿Se deben vacunar primero los puntos remotos del país?

La doctora Roselyn Lemus-Marin dijo que es necesario que la cadena de contagios comience a ser cortada desde los puntos del país que más afectados estén por la enfermedad, por lo que lo recomendable es comenzar en la Ciudad de México y al final vacunar a las personas que viven en comunidades remotas.

Destacó que aunque la creación de la vacuna se dio en tiempo récord, el proceso para vacunar a la gente no está respondiendo a esto, debido a motivos políticos o de estrategia interna, a lo cual se debe sumar el que algunos ciudadanos no crean en el fármaco y hayan expresado que se negarán a recibirlo.

Al respecto, Raúl Zepeda dijo que todo se complica con la falta de estrategia, pues de entrada no se ha establecido la cantidad de refrigeradores que permitan la ultracongelación que se necesitan en el país para almacenas la fórmula.

"Eso es lo que me preocupa a mí de fondo, que uno puede tomar decisiones estratégicas de procuración de vacunas, procuración de hospitales, todos los materiales necesarios para que cada una de las vacunas llegue a todos, mi pregunta es ¿cómo se va a lograr con un presidente que ha avocado a la austeridad republicana?"

Cuestionó además la cantidad del presupuesto que se usará para lograr que el fármaco llegue a la población, si se tendrá algún recursos extraordinario y si esto no provocará que el dinero sea tomado de otros programas o dependencias.

Una comisión para investigar

Zepeda ahondó en su propuesta para integrar una comisión para la investigación del coronavirus en México, a fin de determinar si las decisiones que se tomaron por parte del Estado corresponden con la crisis sanitaria y si estas no son parte de un incumplimiento de funciones u omisiones por parte de los responsables de la salud.

"Yo digo que el Congreso de la Unión tiene que poner a un grupo independiente ¿cuáles van a ser sus poderes? tendrían que ser los más amplios ¿cuáles van a ser las consecuencias? ellos tendrían que decirlo, porque es la manera en que uno: vamos a saber exactamente qué pasó, y a partir de ahí tener un contexto; y dos: tener lecciones para el futuro, es decir, cómo evitar, por ejemplo, tanta mortalidad".

Sobre esta propuesta, la doctora Roselyn Lemus-Martín dijo que la idea de establecer este órgano investigador serviría para determinar que ni el presidente, ni los funcionarios acataron las medidas recomendadas por los científicos. A esto agregó que los funcionarios no están dando el ejemplo al respetar las medidas sanitarias.

"El presidente no está escuchando a la ciencia porque no se dio cuenta, no se fue a los artículos, no hay personas que lo están asesorando al respecto, de que era una decisión errónea".

Destacó que además se debe dar a conocer las razones por las cuales personas que no están preparadas en este campo del conocimiento están tomando decisiones en torno al combate de la pandemia, entre ellas, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

¿Qué pasará con el T-MEC?

Durante el segundo bloque del programa, Alfredo González entrevistó a Fernando Yllanes, abogado y presidente de la Comisión de Seguridad Social y Recursos Humanos de la Concamin, quien aseguró que las relaciones laborales entre Estados Unidos y México se llevarán a cabo conforme a los acuerdos comerciales que se dieron entre ambos países.

"Claro que tenemos que ser muy cuidadosos de cuidar nuestra plena autonomía, nuestra plena soberanía y no en el camino nosotros no descuidar estos aspectos que son fundamentales".

Sobre este punto, Jorge Sales Boyoli, director del Bufete Sales Boyoli y coordinador del Comité de Derecho Laboral de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, opinó que le resulta difícil que la administración de Andrés Manuel López Obrador tenga que ceder en mayor medida en cuanto al tema laboral.

Además de esto, aseguró que la reforma laboral no es un logro de la Cuarta Transformación, sino resultado de la presión ejercida por Canadá y Estados Unidos para reducir la precariedad con la que son contratados los mexicanos dentro de la nación.

Yllanes calificó de histórica la modificación a la ley y destacó que ésta marca el inicio de una democratización de los sindicatos.

"Incluso me parece que van más allá, me parece que hay una intromisión de la ley en el principio de libertad sindical, las organizaciones sindicales por sí tienen una de sus grandes garantías, de sus grandes propósitos y esencia y es tomar las decisiones".

Sales Boyoli, indicó que la modificación forma parte de una nueva etapa en la que los trabajadores podrán tomar decisiones sin tener que contar con un secretario general o un líder sindical. Esto, calificó, es un nuevo corporativismo versión 4T.

El experto hizo mención también de la posibilidad de que los trabajadores el desconozcan al sindicato para tener una libertad en cuanto a su labor corresponde, pero lo que es un hecho, dijo, es que se acabaron las uniones labores convencionales.

"Sin embargo también creo que hay un aspecto social que vale la pena tomar en cuenta que es: el mundo, incluyendo México, vive una especie de hemorragia sindical, es decir, los trabajadores ya no ven al sindicato como el único vehículo para reclamar sus derechos".

¿Es lo mismo que con el PRI?

Fernando Yllanes aseguró que no se puede generalizar al hablar del sindicalismo como un problema con el que deben lidiar los patrones y los trabajadores, pero que hay una tendencia mundial que muestra en estas organizaciones una disminución de representatividad.

"Me parece que no va a haber ningún esfuerzo que les alcance porque la libertad de que los trabajadores decidan madura e informadamente si quieren pertenecer o no a una organización, si quieren pagar cuotas sindicales o no, como ahora se los prevé la ley, me parece que es una realidad que va a ir cambiando el rostro".

Jorge Sales Boyoli descartó que se regrese a la forma en la que se manejaban estos grupos, pero aseguró que es poco probable que estos grupos de representación pierdan su poder. Para muestra de esto dijo que no es una casualidad que en el Senado haya personajes como Pedro Haces.

Al respecto, Yllanes agregó que hay nuevas formas de representación en estos grupos, pero que no podrán tener la misma entrega por parte de los empleados, ya que los dueños de las empresas son cada vez más responsables con el cumplimiento de los derechos laborales.

"Ahora son mucho más responsables, más cuidadosos con sus trabajadores, ven disminuir la rotación, que tengan salarios competitivos, tenemos el dinamismo del salario mínimo que v a empujar a los salarios contractuales tarde que temprano ya estamos ahorita en la última etapa, entonces me parece que van a ir mejorando de manera natural los salarios en el país, los contractuales también".

¿Cómo afectará al país el salario mínimo?

Sobre el incremento de los sueldos mínimos en el país, Jorge Sales aseguró que este indicador formaba parte de uno de los alicientes para que los inversionistas inyectaran capital en México. Sin embargo, reconoció que esta acción es un logro del gobierno federal, pero que se debe de mantener por encima de la inflación para que haya un verdadero beneficio para la población.

"También creo que México ya sacó una lección aprendida del caso Matamoros hace dos años, cuando un incremento al salario mínimo jaló los incrementos a los demás salarios. Estamos viendo en estas pocas semanas del nuevo salario mínimo que esto no está ocurriendo en las revisiones salariales, no podemos asegurar que esto no va a pasar a lo largo del tiempo".

Yllanes explicó que este incremento en el sueldo se debe a un panorama que se ha buscado establecer durante años, en el cual se desvincularon otros indicadores de éste a fin de que cualquier aumento a su valor terminara por convertirse en un obstáculo para quien paga un crédito, pide un préstamo o paga una multa.

No obstante, comentó que las empresas han tenido un desempeño mermado por la pandemia, razón por la cual se podrían complicar las finanzas del sector privado, aunque descartó que las afectaciones derivadas de esta condición en los contratos se den de manera inmediata.