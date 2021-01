Enfermos COVID, trasladados a otros estados

La saturación de los hospitales en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana ha provocado que personas contagiadas por COVID-19 sean trasladadas a otros estados de la República Mexicana .

En medio de la desesperación, familiares y amigos buscan opciones para que la gente reciba atención médica urgente, ante la gravedad de la enfermedad, por lo que acuden a instituciones de otras ciudades, como San Luis Potosí, Aguascalientes, Veracruz, Morelos e, incluso, Jalisco.

En esta línea de atención, los paramédicos y especialistas en urgencias reconocen la impotencia y frustración, pues luego de varias horas de peregrinar por hasta seis hospitales en un sólo día, no encuentran un lugar para que los pacientes tengan la oportunidad de recibir atención médica.

El experto en urgencias médicas Pedro Galván señaló que, con el semáforo rojo, muchas veces es mejor llevarlos a otras entidades, porque en los recorridos por la capital del país y zonas aledañas pueden pasarse todo el día a la espera y no encontrar una cama desocupada.

En su ambulancia 16-04, el paramédico de Ixtamedic platicó a El Heraldo de México que los familiares de un enfermo de SARS-CoV2 que vive en un poblado cercano a Amecameca querían internarlo en algún hospital de la Ciudad de México, pero ante la imposibilidad de encontrar una cama, tuvieron que llevarlo a un nosocomio privado en el estado de Veracruz.

“Hicimos un traslado, hay un pueblo adelante de Amecameca, que se llama Zoyatzingo, lo fuimos a dejar a Veracruz, porque no hay camas en la ciudad”, afirmó.

Otro paramédico, que prefirió mantenerse en el anonimato, aseguró que han hecho traslados a otros estados de la República, por los que llegan a cobrar hasta 10 mil pesos, cantidad que se suma al gasto por medicamentos y oxígeno, que llega a costar cuatro mil pesos.

Indicó que, además de que es mucho más barato, la persona tiene mayores posibilidades de salir con vida, al recibir la atención médica de manera inmediata.

También es el caso de José Reyes Ramírez, técnico en Urgencias Médicas en la Unidad 077 MedBox, quien indicó que la situación en la CDMX es complicada por la sobresaturación que se registra en los hospitales, y para encontrar una cama, los familiares deben acudir al nosocomio para detectar si hay algún espacio.

“Al no tener hospital, la situación está complicada, ya que previamente tienen que acudir para ver si hay algún lugar porque si se llega sin avisar, es difícil la recepción; en algunos lugares ya no hay camillas, no hay ventiladores”, expuso.

VOCERO DA POSITIVO A COVID

Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República, anunció que dio positivo a COVID-19.

"Informo que di positivo a COVID-19. Estoy bien de salud y estaré trabajando desde casa siguiendo todos los protocolos sanitarios", dijo el funcionario ayer desde su cuenta de Twitter.

