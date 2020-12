Va AMLO por frenar toma de casetas; esta semana liberarán Autopista Tepic-Mazatlán

Al anunciar que con apoyo de la Guardia Nacional el gobierno federal actuará esta semana para liberar las casetas de la autopista Tepic-Mazatlán tomadas por manifestantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya no se permitirá dicha práctica en todo el país porque es como “el huachicol” de las carreteras, pues deja pérdidas millonarias para el erario público.

En su conferencia mañanera de este lunes, el mandatario aseguró que están avanzando en un operativo para evitar que se tomen las casetas porque ya se estaba convirtiendo en una práctica tolerada en todos lados, “sin causas de fondo, y ya era sólo sacar dinero”.

Aseguró que, con las medidas de prevención para evitar la toma de casetas que ha encabezado su gobierno desde su inicio con la Guardia Nacional, han evitado pérdidas para la hacienda pública por 7 mil 19 millones de pesos.

“Ya no se permite y estamos en un plan para ir recuperando todas las casetas. Qué bien que me haces esta pregunta porque, miren, parece que hasta nos pusimos de acuerdo. Eso es lo que llevamos recuperado, 7 mil millones de pesos, es bastante, son 7 mil millones de pesos que se perdían. Es como el huachicol”, dijo.

Evitan desvío por más de 4 mil millones en casetas

[nota_relacionada id= 1250419]

En total, detalló, han evitado el desvío de 4 mil 656 millones de pesos en las casetas de Tlalpan y Tepoztlán mediante un operativo que inició el 28 de junio de 2019; 2 mil 281 millones de pesos en las casetas de Baja California y Palmillas, con el plan que arrancó el 6 de septiembre del 2019; y 82 millones de pesos gracias al Operativo Caseta Segura Sonora, que inició el 16 de enero de 2020. En total, suman 7 mil 19 millones de pesos.

Sobre la Autopista Tepic-Mazatlán, tomada desde diciembre 2019 por manifestantes que se identifican como campesinos que exigen el pago justo de sus tierras, el mandatario anunció que esta semana van a actuar por liberar las 11 casetas de ese tramo.

https://twitter.com/heraldodemexico/status/1308058050255781888?s=20

“Aprovecho para informar que se va a actuar en la Autopista de Tepic hacia Mazatlán, que están todas las casetas tomadas

"Aprovecho para decirles a quienes están tomando estas casetas que ya se terminó este asunto completamente irregular porque tenemos una denuncia presentada por las empresas, que no pueden recuperar lo que invirtieron cuando les entregaron las concesiones, cuando hicieron las carreteras porque están tomadas”, adelantó.

El mandatario dijo que en todos los casos actúa la Guardia Nacional, sin embargo, dijo que como primera llamada les hace un exhorto a los que toman las casetas a que dejen esa práctica, pues “muchos saben que ya es otra la realidad, y ya no hay complicidades”. [nota_relacionada id= 1250127]

“Bueno, primero con este llamado, muchos saben que ya es otra la realidad, ya no hay complicidades, que hacen los funcionarios, que no servidores públicos, se dedicaban a los negocios, que les iba importar si se tomaba una caseta y dejaban de ingresar recursos a la hacienda pública si a ellos les iba bien

"No cuidaban el patrimonio del pueblo, entonces eso ya se terminó, porque si a unos sí y a otros no se les pide que cumplan con la ley, entonces no va a haber Estado de Derecho", señaló en conferencia”, dijo. [nota_relacionada id= 1249866]

Por Iván E. Saldaña

kyog