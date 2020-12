"Que se articulen", reta AMLO a opositores; propone adelantar revocación de mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador retó a los grupos opositores a su gobierno a que se “articulen” en un solo frente para exigir por la vía “pacífica y democrática” su renuncia, mediante la revocación de mandato que se realizará en el primer trimestre del 2022, e incluso propuso que el ejercicio se adelante para 2021.

“Que se articulen, que terminen de formar ya el bloque conservador reaccionario, es cosa de que se junten”, dijo este lunes durante su conferencia mañanera.

La declaración del mandatario se da en respuesta al plantón en las inmediaciones del Centro Histórico de la capital mexicana que montó el Frente Nacional Anti Andrés Manuel López Obrador (FRENAAA), quienes señalaron que no retirarán su campamento hasta que renuncie el presidente de la República.

López Obrador propuso al grupo opositor que, para no esperar tanto tiempo con un plantón en la calle, convenzan al Congreso para que solicite adelantar la Revocación de Mandato para julio próximo, a la par de las elecciones intermedias en México.

“Yo estaría de acuerdo que se adelantara para darles a ellos opciones, que no vayan a estar tanto tiempo. Sino es así, pues vienen las elecciones del 2 de julio y ellos pueden convocar al pueblo a que no voten por el partido o los partidos que simpatizan con la idea de transformar el país, los que nos apoyan, que voten por los partidos opositores a nosotros”, dijo.

El mandatario reiteró que toda persona o grupo en México tiene garantizado su derecho a manifestación. A pregunta de la prensa se le cuestionó por qué no se le permitió a FRENAAA llegar al Zócalo capitalino, pues por el cerco policiaco tuvieron que quedarse en Avenida Juárez.

“Ahora ese tema lo maneja el gobierno de la ciudad, la información que me dieron es que había riesgos de provocación y la verdad es que sí queremos cuidarlos”, contestó.

López Obrador también ironizó sobre el plantón de FRENAAA al señalar que sólo montaron las casas de campaña, pero sin personas adentro. Dijo que tienen garantizado su derecho a manifestarse, “nada más que tiene que ser auténtico”.

“Ahora fue un avance porque ya es una manifestación de otro tipo, ya son casas de campaña, pero que no sea sólo las casas de campaña, sino que se queden ahí que se queden los dirigentes que no se vayan a hoteles, porque yo camine durante mucho tiempo y me quedaba en el campamento y cuando estuve en casa de campaña pues ahí dormí. Por eso tengo autoridad para decirle a los dirigentes que se queden con sus simpatizantes”, dijo.

Por Iván E. Saldaña

