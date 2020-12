"Oceana" lanza convocatoria para exigir la reducción de la contaminación

La organización internacional dedicada a la protección de los océanos, “Oceana”, lanza este lunes, una convocatoria a nivel nacional para que 10 mil cartas de ciudadanos sean firmadas y enviadas al Senado de la República con el objetivo de exigir que legislen a favor de la reducción de la contaminación por plásticos de un sólo uso no esenciales.

Las misivas se entregarán a los integrantes de la comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático para que trabajen para lograr la reducción de plásticos innecesarios y del bienestar de la sociedad.

Esteban García-Peña, director de las

Esteban García-Peña, director de las campañas de Restauración Pesquera y Plásticos de Oceana en México invitó a la ciudadanía a “hacer más olas”, ya que, si más personas exigen al Congreso a que legisle contra la contaminación plástica, se asegura el futuro de los océanos y de las siguientes generaciones.

“La contaminación de plásticos, como el PET, es muy grave, y la sociedad, empresas, legisladores, gobiernos federales y locales, debemos dar soluciones urgentes para frenar esta crisis que contamina los océanos de México”, dijo.

La carta ciudadana que promueve Oceana expone que hoy no hay leyes ni políticas nacionales que aseguren la prevención de la contaminación plástica desde su origen, también señala que la industria poco o nada ha hecho para garantizar que sus productos no acaben contaminando los mares ya que sus acciones de acopio y reciclaje no son suficientes.

En el texto, los ciudadanos urgen a los senadores una Reforma a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, que garantice la reducción, desde su origen, de la contaminación por plásticos de un sólo uso no esenciales; mayor responsabilidad a los productores e importadores para evitar la contaminación plástica; reglamentos y normas efectivos que regulen el desempeño ambiental de la industria plástica, y que no se considere la incineración de los plásticos como solución.

“Los océanos mexicanos se están ahogando en plástico y somos el cuarto lugar mundial en producción de envases de PET, solo después de China, Estados Unidos y toda la Unión Europea”, expresa la invitación que hace Oceana a través de sus redes sociales a los ciudadanos para que firmen y envíen la carta a los senadores.

En el Congreso de la Unión existen al menos 40 iniciativas para reducir el impacto que tienen los productos plásticos en la biodiversidad, pero desde 2019 Senadores y Diputados se han olvidado del tema y ninguna se ha dictaminado.

