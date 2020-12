A calumnias se contestará con resultados: Claudia Pavlovich

La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, desmintió la supuesta compra de una frigorífica por parte de su familia política y tildó la noticia falsa como una calumnia en este proceso electoral.

En un mensaje emitido en redes sociales, la mandataria afirmó que ante este tipo de calumnias se les responderá con resultados y reafirmó su compromiso por rendir cuentas a los sonorenses hasta su último día al cargo.

La noticia falsa se divulgó en redes sociales en una imagen truqueada que asimilaba una nota publicada en el periódico Expreso, mismo que la gobernadora afirmó que también desmintió desde su portal.

"Cada día seguiremos dando nuestro esfuerzo por las familias sonorenses, por eso, burdamente inventan noticias, inventan mentiras. De todo tipo, de mi gobierno, de mi familia y quién sabe qué más inventarán". Claudia Pavlovich, Gobernadora de Sonora

"Me ven como una rival a vencer"

Al recordar que antes de llegar al gobierno del estado y durante su administración, Pavlovich afirmó que no es la primera ocasión que se dan a conocer noticias falsas sobre su persona, las cuales dijo que son parte de este nuevo proceso electoral donde Sonora renovará gobernador, congreso y ayuntamientos.

"Aunque no esté en la contienda y no estaré en las boletas electorales, algunos personajes me ven como la rival a vencer, aún y cuando he demostrado por cinco años mi voluntad de gobernar para todos", apuntó.

La mandataria lamentó que algunos personajes ya no saben qué inventar para denostar su gobierno y descartó que su familia política haya comprado la frigorífica Contreras a manera de un rescate.

