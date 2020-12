Fundación Teletón reconoce apoyo de El Heraldo de México

En el marco de la edición Teletón 2020, que tiene como objetivo el recaudar fondos para ayudar a niñas, niños y adolescentes con capacidades diferentes, así como con padecimientos de cáncer o autismo, Fundación Teletón reconoce la difusión que le ha dado El Heraldo de México ha dado este evento.

A primeras horas del arranque de la transmisión, Fernando Landeros, fundador y presidente de Teletón México, posó con la edición impresa de El Heraldo de México, la cual presenta una portada especial conmemorando los 23 años de trabajo de esta organización.

Debido a la pandemia por el COVID-19, este año el evento se realizará con las medidas sanitarias que ha recomendado las autoridades. Como cada año se transmitirá por varias cadenas de televisión nacional y por las redes sociales oficiales de la fundación.

Landeros indicó que para este 2020 no se fijará una meta, pero han invitado a la población a hacer su donación, sobre todo de manera digital, para evitar contagios y no exponerse al virus.

La fundación entiende que hay situaciones de agenda nacional que son importantes, somos empáticos, pero no significa que no tengamos sueños o misión, no significa que no queramos un monto importante para los niños, ojalá la sociedad lo permita como el año pasado", enfatizó durante una entrevista con Sergio y Lupita para el Heraldo Radio