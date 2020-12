Luis Donaldo Colosio renuncia a coordinación de diputados de Movimiento Ciudadano

El Diputado local de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio renunció este viernes a la coordinación nacional de diputados locales del partido para enfocarse en su siguiente proyecto político.

El todavía legislador detalló que busca centrar su atención en los proyectos electorales del próximo año, dejando el cargo a Horacio Tijerina y Mirza Flores.

En entrevista con el Heraldo de México, Colosio también explicó que, aunque una de sus principales opciones sería contender por la Alcaldía de Monterrey respaldado por MC, sí reconoce que puede existir un acercamiento entre el Partido Acción Nacional para contender por la gubernatura.

“Solicité licencia para poder estar de tiempo completo en lo que sigue. En el siguiente proceso electoral queremos consolidar un proyecto con los mejores talentos y ponerlos al servicio de nuestro estado y eso lleva alto grado de complejidad.

En este momento no quiero hacer comentarios al respecto porque no quiero que nada se malinterprete. Yo estoy agradecido que se me tome en cuenta de parte de Acción Nacional, de sus dirigencias para contender por la gubernatura. Es una decisión sumamente compleja y conlleva muchas consecuencias positivas y negativas. En este momento, por respeto a los tiempos, seré discreto en lo que se definen las cosas adelante”, mencionó Colosio en entrevista con José Luis Portugal para De Frente en Nuevo León.

Minimizó cualquier conflicto entre los personajes del partido en Nuevo León, y argumentó que es importante también “despersonalizar” este tipo de temas y discusiones electorales.

Por: Daniela García