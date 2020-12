Médicos y enfermeros del IMSS dan la bienvenida a la vacuna Covid

Médicos y enfermeros del Instituto Mexicano del Seguro Social que ayudarán en la atención de pacientes con COVID-19 en la capital del país arribaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

A las 7:00 horas, el personal médico de Jalisco llegó a la Terminal 2 del AICM y serán enviados a las unidades médicas de la capital.

Brenda Ascencio Hernández, enfermera en el Hospital General Regional 46 del IMSS, en Jalisco, aseguró que se les dará protección personal, alimentos, boletos de avión, alojamiento, transporte y algunas compensaciones a compañeros que cancelaron vacaciones.

“Sí me da miedo francamente, pero el miedo me mantiene alerta, no me he contagiado, me hago pruebas cada tres semanas, nos hicieron una prueba antes de llegar”, señaló.

A las 8:25 aproximadamente arribaron integrantes de la delegación de Oaxaca y posteriormente la de Chiapas y Quintana Roo y Yucatán.

Fueron recibidos por empleados del IMSS y algunos de los médicos portaban batas y todos cubrebocas.

“Aquí viajan los héroes de la salud del #IMSS Quintana Roo”, se leía en una de las pancartas que portaban los médicos que arribaron.

El director del IMSS, Zoé Robledo, informó que son 620 médicos y enfermeros que se sumaron a la Operación Chapultepec con la que el personal médico llega de varios estados a apoyar a entidades que más necesitan por el número de pacientes con COVID-19.

Por: Diana Martínez