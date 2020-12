Harley busca ser la primera diputada trans de Tamaulipas

Harley Frida Barral Rocha, catedrática y licenciada en turismo, así como representante de la Asociación Conexión Joven A.C.,confirmó que aspira a una candidatura a diputación por el PRD, teniendo la posibilidad de ser la primera en darse en Tamaulipas a la comunidad LGBTTTIQ+.

Aseguró que ya cuenta con toda su documentación con su nombre de mujer, solo le falta la credencial de elector que se prevé le sea entregada a más tardar el 30 de diciembre.

"Conozco las necesidades de la comunidad heterosexual como de la LGBT, siempre he comentado la importancia de hacer incidencia política, para que todas nuestras demandas se escuche", declaró.

Hizo hincapié en que los partidos políticos son plataformas muy importantes, pero dejó en claro que por ahora solo es una aspi

Barral Rocha, puntualizó que ya es momento de que en Tamaulipas se dé la oportunidad a la comunidad a ocupar cargos públicos.

"Se me hace algo muy importante, marcar una pauta y ese precedente, no tenía antecedente de que a un integrante de la comunidad le dieran una plataforma muy importante y una oportunidad no para andar repartiendo, sino aspirar a un puesto democrático muy importante como una diputación", finalizó.