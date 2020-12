Rechazan maestros de Oaxaca disculpa pública de AMLO por caso Nochixtlán 

Maestros de la Sección 22 de la CNTE de Oaxaca e integrantes de organizaciones sociales, advirtieron que no permitirán que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dé carpetazo al caso Nochixtlán, por lo que no aceptarán disculpas públicas.

Quienes conforman el Comité de Víctimas por Justicia y Verdad, anunciaron una serie de movilizaciones en la Ciudad de México, para exigir a la federación castigo para los responsables de los hechos violentos registrados el 19 de junio del 2016 en esa localidad de la región de la Mixteca.

El representante de la organización, Santiago Ambrosio advirtió que los asesinatos de sus compañeros no quedarán impunes además no aceptarán la reparación del daño hasta que los responsables sean encarcelados.

''Nosotros no vamos a permitir una disculpa pública, no vamos a permitir pagos, nosotros queremos justicia porque nuestros muertos no tienen precio. Queremos que AMLO aplique justicia y no le falle a Oaxaca", refirió.

Los afectados exigieron cárcel para el exgobernador, Gabino Cué Monteagudo, al expresidente, Enrique Peña Nieto, así como para Miguel Ángel Osorio Chong, hoy senador de la República y Raúl Ernesto Salcedo Rosales, hoy titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Los maestros viajarán a la Ciudad de México para realizar un mitin este 21 de diciembre afuera de Palacio Nacional en donde rechazarán la disculpa pública.

Además, se plantarán en la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que dé cumplimiento a las recomendaciones sobre estos hechos registrados el 19 de junio en Asunción Nochixtlán, donde policías federales atacaron a maestros y ciudadanos, los cuales se oponían a la reforma educativa. El desalojo, dejó más de 100 heridos además de ocho muertos.

Por: Carina García