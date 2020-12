Empresarios querían 10% de aumento al salario mínimo; no era suficiente: AMLO

Bavispe, Sonora.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el sector empresarial planteó un aumento de 10% al salario mínimo en el país para 2021, sin embargo, el resto de los integrantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos consideró que no era suficiente, por lo que se aprobó un incremento del 15%.

“Se habló con ellos, y hubo acuerdo, y ellos se reunieron, ellos planteaban el incremento del 10 (%) y se consideró que no era suficiente”, explicó en la conferencia matutina.

López Obrador lamentó que no se haya alcanzado el consenso en la aprobación del salario mínimo para 2021.

“Lamento que no se haya logrado el acuerdo porque eso es lo mejor, sin embargo, consideró que fue una buena decisión la que se tomó por parte de la Comisión de Salarios Mínimos”, indicó.

El mandatario federal explicó que “no se logró el consenso que deseaba en la Comisión de Salarios Mínimos, no estuvieron de acuerdo con los representantes de los empresarios, desde luego sí estuvo de acuerdo al sector obrero, representantes de los trabajadores y estuvo de acuerdo también el gobierno, en esta ocasión no hubo consenso de las tres partes, sin embargo, no fueron muchas las diferencias, si se planteó un ofrecimiento de incremento por parte del sector empresarial, y los integrantes de la Comisión consideraron que no era suficiente”.

Por Francisco Nieto | Enviado y Paris Alejandro Salazar