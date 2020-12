Cuesta de enero 2021: Una de las más difíciles debido a la pandemia por Covid-19

Ante la llegada del fin de año y que cada vez más se acerca la cuesta de enero, unas de las más complejas que se estarán viviendo las familias mexicanas ya que en el contexto que se respira sobre la pandemia sanitaria que ocasionó el Covid-19, a nivel mundial incluido el país mexicano en el que aún continúan los decesos y contagios de esta enfermedad.

Por ello, el director de Multiplataformas, Isaías Robles, junto con José Luis Sánchez Macías, conversaron en la Mesa de opinión, "A Fuego Lento", con dos expertos para hablar sobre las consecuencias que tendrá la cuesta de enero de 2021 en materia económica, social y por supuesto en salud.

Cuesta de enero ¿situación difícil?

Para iniciar la conversación, Eufemia Basilio Morales, profesora-investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, señaló que la crisis originada por el Covid-19 ha impactado en toda la economía, misma en la que se han perdido empleos, ha habido disminución de ingresos, circunstancias adversas, por lo que realmente esta cuesta de enero será muy difícil y habrá que tomar previsiones

Respecto a la situación de las familias, la doctora señaló que ha sido muy complicado, en el que se estaba con la incertidumbre de cuánto duraría esto, entonces, para muchas, empresas, sobre todo pequeñas y medianas, esto ha afectado bastante.

Dio además, que quizá el apoyo por parte del Gobierno Federal no fue el adecuado o el suficiente para que estas no cerraran, y también del lado de la población, porque los servicios se siguen pagando, los impuestos se pagaron en abril, sin ningún retraso, entonces ha sido una situación difícil por lo que se ha perdido gran parte de los empleos, al igual que los ingresos de las personas han bajado.

"Estamos ante la disyuntiva de velar por nuestra salud, pero también buscar el dinero día a día, que para muchos es una situación difícil porque tienen que salir a trabajar todos los días para ganar y poder sobrevivir", señaló la experta. Noticias Relacionadas ¿Cómo sobrellevar la cuesta de enero?

Caen ingresos en las familias

Basilio Morales señaló que hay familias que no están en las mismas condiciones que otras, que a muchos les ha pegado menos que a otros, y muchos han sido más afectados que otros, sin embargo "lo esencial es ser prudentes".

En cuanto a los ingresos de las familias mexicanas, agregó que sin importar el ingreso que se tenga no hay que endeudarse, sabiendo que se vienen fechas navideñas sumado a los regalos que conlleva, por lo que hay que ser prudentes porque, como te reitero, quizá la cuesta de enero sea más empinada que de costumbre, entonces no endeudarnos y si tenemos deudas, se deben pagar.

Recomendaciones

Reiteró en ser responsables de no gastar en lo que no es necesario, ser muy juiciosos en el sentido de qué es lo realmente imperante en este momento que sabemos que es la salud, seguridad, vivienda, el poder pagar las deudas, no gastar más de lo que ingresamos, tratar de guardar una parte, aunque sabemos que se vienen los aguinaldos.

Además de cuidar los ingresos, la especialista en temas economicos recomendó no hacer festejos, no ir a fiestas, no congregar a mucha gente, lo que podría implicar gastar menos, guardar quizá el 20-30% si se puede de los ingresos, ahorrar, aunque es complejo porque muchas de las familias mexicanas difícilmente tienen para sobrevivir día a día lo que es difícil, porque tienen dos trabajos, o tres, entonces pensar en ahorrar es algo difícil para muchas familias en México,

Pidió a las familias mexicanas tener un fondo de emergencia que, puede ser quizá ahora parte del aguinaldo porque los meses que se vienen son difíciles;

"Quizá enero-febrero, incluso marzo sea más duro, entonces tener esa parte por si en algún momento perdemos empleo, bajan los ingresos o nos enfrentamos a alguna circunstancia médica, que quizá es lo que más tememos ahora", indicó Basilio Morales.

¿Cuál es la perspectiva económica de 2021?

Recordó incluso que, antes de la pandemia se venía en un crecimiento cero, por lo que sí ha habido recuperación, pero se está en niveles negativos.

"Ha habido una recuperación, porque vamos de un nivel negativo a uno menos negativo", señaló la experta.

Reveló que es difícil que la economía se recupere a estar en niveles de antes de la pandemia durante los siguientes meses porque, tampoco está bien la situación a nivel mundial, aunque se habla ya de la vacuna que llegue en este mes, o en el siguiente, no se debe bajar la guardia, ya que habría que esperar de lo que serían dos dosis de la vacuna contra el Covid-19 y después de eso son semanas a que haga reacción en el organismo de cada persona,

Esto implica que en la economía siga más o menos en las mismas condiciones porque quizá no estará reabriendo la economía del todo, que quizá las empresas se verán también con esa perspectiva negativa de futuro, y que los empeños no se podrán recuperar a corto plazo, ni tampoco el crecimiento económico, por ello, "hay que tener conciencia como población, pero también como empresas.

¿Posible recuperación hasta 2024?

Eufemia Basilio Morales, señaló que a pesar de que esté la vacuna contra el Covid-19, este proceso de recuperación, en el sentido del crecimiento, a menos que tengan un apoyo de parte del gobierno, va a ser compleja porque a nivel empresarial tampoco habrá una recuperación rápida, más si se siguen las medidas y determinan que no debemos salir y no confiarnos, por consecuencia, habrá menor venta, menor consumo, menor producción para ciertos sectores, por lo que el 2021 se estará en esa situación vamos a estar en esta situación.

Además, finalizó mencionando que quizá a finales de 2021 pensando en la recuperación, lo importante es tratar de que las empresas que quedan en pie no cierren, tratar de preservar la vida y la salud.

Reformas laborales en México

En otro tema, y para hablar sobre las Reformas Laborales en la mesa de opinión "A Fuego Lento" específicamente en el tema del outsourcing, Carlos de Buen, director general del Bufete De Buen, señaló que no hay mucha intención de discutir el tema, por la cuestión directamente de la subcontratación, sino más por la repercusión que ha salido del tema del reparto de utilidades.

"Vale mucho la pena posponerlo un poco y buscar soluciones", dijo de Buen.

¿Se debe regular el outsourcing?

El director general del Bufete De Buen, afirmó que se debe regular el outsourcing, donde hay ámbitos donde es perfectamente legítimo la subcontratación, y hay otros ámbitos donde no hay justicia porque lo que se está haciendo es poner a los propios trabajadores en la nómina de otra sociedad para evitar responsabilidades patronales, por lo que con una mala técnica política,

Explicó que la iniciativa habla de prohibir la subcontratación, sin embargo, en realidad lo que está diciendo es: “cierta subcontratación está prohibida, cierta subcontratación está permitida”.

Además, analizando los ámbitos en los cuales está permitida, parece bastante razonable; “todo aquello que no sea centro principal del negocio se puede subcontratar”, es decir, si esta es una empresa y necesito servicios de vigilancia, de limpieza, de jardinería, de asesoría jurídica, contable, servicios de comunicación, de promoción, de publicidad, etc., todo eso se puede contratar a través de terceras personas, pero los trabajadores que son el centro de la actividad, tienen que ser los propios trabajadores de las empresa.

¿Fijar tope a comisiones por las pensiones?

El director general del Bufete De Buen señaló, en primer lugar, es que se tienen muy pocas Afores, en el que hay nueve las que están actualmente y ha habido una disminución en el número de Afores cuando aparentemente es un gran negocio.

Señaló que siempre ha tenido el sistema financiero privado la habilidad de ponerse de acuerdo, a las comisiones, y no es una excepción el tema de Afores, por ello, lo que se tiene es un país con comisiones muy altas en el mundo.

Cuestionó que de no poner un tope al límite del porcentaje de las comisiones o en otras comisiones, cómo se podría regular ese mercado; sumado a que la propuesta tampoco parece tan descabellada, en el promedio de las comisiones, de Chile, Estados Unidos y de Colombia.

"No puedes cobrar más del uno por ciento, no puedes cobrar más del medio por ciento, sino no puedes cobrar más del promedio de estos tres países que tendrían sistemas", aseveró.

Posibilidad de Home Office

Al respecto, de Buen señaló que en un principio, la empresa debe proporcionar los instrumentos de trabajo para las actividades del trabajador.

Sin embargo, señaló que poca gente se ha percatado de que la Ley Federal del Trabajo dentro del artículo 132, habla de las obligaciones de los patrones, que indica; “proporcionar los instrumentos de trabajo siempre que el trabajador no se haya comprometido a utilizar los propios”, explicó.

Por ello, como regla general, cabría la posibilidad de que el trabajador no tuviera computadora, impresora, silla, ahí entonces habría que matizar esta cuestión en el sentido de que sí es una obligación del patrón, pero que eventualmente se puede convenir que el trabajador ponga sus propios instrumentos y quizás el patrón le dé una compensación económica por el valor de uso de esos instrumentos.

Escucha la entrevista completa aquí: