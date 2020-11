"Ahora si regresará la grandeza a esa gran nación": Fox a Biden tras ganar elecciones

El expresidente de México Vicente Fox Quesada mostró su apoyo y beneplácito al nuevo presidente de Estados Unidos Unidos, con un mensaje en que enfatizó que “Todos Americanos”.

A través de su cuenta de Twitter, el exmandatario, que gobernó México de 2000 a 2006, señaló que ahora todos somos iguales y que espera que el vecino país regresará a la grandeza.

Bienvenido Sr Presidente Biden. Ahora si regresará la grandeza a esa gran nación! Ni fifis, ni chairos, ni color en la piel!! Todos iguales. Todos Americanos. Back to Enlightment: "Rázon, Ciencia y Humanismo." World belongs to us all, Welcome Pdte. Biden

La publicación ya cuenta con casi 400 retweets y 2.7 mil Me gusta, y ha reunido comentarios de todo tipo como son “bienvenido el socialismo, bienvenidas las guerras de nuevo” y “esperamos se vuelvan a reunir las familias separadas”.

El candidato demócrata Joe Biden se convirtió este sábado en el presidente electo de EU después de haber conquistado el estado clave de Pensilvania.

Biden, el candidato presidencial que más votos ha ganado en la historia de EU, superó la cifra mágica de 270 compromisarios que necesitaba en el Colegio Electoral tras confirmarse que ganará en Pensilvania.

Su compañera de fórmula, Kamala Harris, hizo también historia al convertirse en la primera mujer elegida jamás como vicepresidenta de EU, además de la primera mujer negra que llegará a ese cargo, cuando ambos asuman la Casa Blanca el 20 de enero.