En 2 años, 4T ha puesto "cortinas de desarrollo": López Obrador

A dos años de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se han puesto a lo largo del país "cortinas de desarrollo" para que la migración sea un opción y no una necesidad.

Además, presumió en esta ciudad fronteriza que no hay problemas financieros y tampoco se endeudó al país y no han aumentado los precios de las gasolinas.

"No hay problemas financieros en el gobierno, no hemos solicitado deuda adicional, no hemos endeudado al país, no han aumentado como ofrecimos los impuestos, no ha aumentado el precio de las gasolinas, del Diesel, de la luz, al contrario, el precio de la gasolina ha bajado desde que estamos en el gobierno”, dijo.

Como parte de las "cortinas de desarrollo", destacó, en el sur, la construcción del Tren Maya; la nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco; el corredor del Istmo; el aeropuerto Felipe Ángeles; y los caminos que se construyen en Oaxaca.

En el Bajío, destacó el mandatario, se está abriendo la posibilidad de crear mayores empleos luego de la puesta en marcha del T-MEC.

Por: Francisco Nieto