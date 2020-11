Consulta ciudadana para el Pacto Fiscal de Jalisco podría tardar un año, asegura Enrique Toussaint

Si el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, tenía prisa por sacar la consulta ciudadana sobre mantener al estado o no en el Pacto Fiscal, tendrá que esperar, pues tardará al menos un año en definirla, e incluso, si será este instrumento de participación ciudadana el óptimo.

Así lo estimaron el periodista Enrique Toussaint, coordinador de la mesa que recién se creó, así como Lucía Almaraz, quien será la vocera de esta; ambos personajes dieron a conocer a quienes integran a este grupo y las conclusiones que se dieron en su primera reunión, las cuales fueron el tiempo que llevara su trabajo y que quizá una consulta no sea lo mejor; además de que se trabajará en dos comisiones: fiscal y constitucional.

Esta consulta y creación de una mesa ciudadana para su organización surgió luego de la inconformidad que Enrique Alfaro expuso en múltiples ocasiones sobre la distribución del Presupuesto de la Federación 2021, del que afirma a Jalisco le quitaron nueve mil 200 millones de pesos, lo que calificó incluso como un insulto al estado; ante este panorama y la elección de 2021, concluyeron en la mesa que el ritmo de trabajo lo marcaran ellos.

"Los tiempos tanto electorales, como fiscal, no son de este espacio público, nosotros mismos vamos a definir nuestros tiempos, seguramente vamos a traspasar por todo el tema electoral. Hasta finales del siguiente año vamos a estar definiendo una propuesta concreta y con ello posiblemente el mecanismo de participación que podría ser la consulta o cualquier otro mecanismo, lo definiríamos en la propuesta final", señaló Lucía Almaraz.

Expuso Enrique Toussaint que no se recibirá dinero del Estado para los gastos que requieran en estudios e investigación, este recurso vendrá de donaciones e inversión privada; ni tampoco habrá una remuneración económica por trabajar en ella, si requieren información sobre las finanzas del estado ellos tendrán que solicitarla como cualquier ciudadano, vía transparencia.

Cuestionados ambos integrantes de la mesa por Heraldo Media Group, sobre cómo garantizar la autonomía de este grupo y que no responda a los intereses políticos del gobernador, señaló Enrique Toussaint que los nombres de quienes la integran es la garantía de que no será un instrumento con fines electorales y políticos, además de que no reciben, ni recibirán recursos.

“No dependemos ni un peso del gobernador, del gobierno del Estado, eso nos da autonomía; las deliberaciones son entre personas que tienen altísimo prestigio en estos temas, es decir, no se van a dejar utilizar, instrumentalizar con fines electorales, esto lo dejamos claro desde la invitación; nosotros controlamos la fecha, los tiempos y el instrumento, ese fue el acuerdo que hicimos con el gobernador”, señaló Enrique Toussaint.

Esta mesa está conformada por María Marván Laborde, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana; Mauricio Merino, académico del CIDE; Marisa Lazo Corvera, empresaria tequilera; Marisa Villagrán, empresaria de repostería; Armando Cruz, académico de la UP; Carlos Iván Moreno, coordinador general académico de la UdeG; Carlos Moreno, académico del ITESO; Isaura García, directora de la Comisión Estatal Indígena; Cecilia Díaz Romo, integrante de Tómala; Javier Hurtado, presidente del Colegio de Jalisco; así como Lucía Almaraz y Enrique Toussaint.

Se espera que antes de que termine diciembre se reúna de nueva cuenta esta mesa para definir tareas que cada comisión llevará a cabo.

