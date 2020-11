AMLO: A nadie se espía, ya no es como antes

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ya no se utiliza para espiar ni investigar a los opositores políticos del gobierno, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En Palacio Nacional dijo que la información que entregó el CNI a un peticionario son recortes de periódicos sobre el Frente Nacional Anti-Amlo (FRENAAA) y no un reporte de inteligencia.

“Sí, sí, pero son recortes de periódicos. A nadie se espía en el gobierno, ya no es como antes, a ningún dirigente político, esa es la instrucción que he dado. Ni al señor Lozano ni a Aguilar Camín, ni a Krauze ni a Francisco Ealy Ortiz ni al señor Junco, a ninguno de nuestros adversarios, a nadie”, indicó.

López Obrador expuso que su gobierno no lleva a cabo acciones de espionaje que eran muy común en el "viejo régimen”, y que el CNI se dedica a labores de inteligencia contra la delincuencia organizada.

“Nosotros no somos iguales, no hacemos espionaje, ya no existe el Cisen, ahora lo que se hace es que en el nuevo organismo de inteligencia, que no de espionaje, se le da protección a la gente, se previene de atentados, de los llamados levantones, secuestros, que lleva a cabo la delincuencia organizada”, afirmó.

Por Paris Alejandro Salazar