AMLO accede a modificar su iniciativa de outsourcing

El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó modificar su iniciativa de outsourcing, pero siempre y cuando el sector empresarial del país demuestre que no se afectan los derechos de los trabajadores mexicanos.

“Sí, sí (hay disposición de modificar la iniciativa), pero tienen que probar que no afecta, porque no lo permitiríamos”, expuso el mandatario, pese a que hace seis días había la disposición de no ceder.

Los temas que el sector empresarial propone son la no desaparición o reducción al máximo de la figura de subcontratación, castigar a las empresas que abusen y violen los derechos laborales, y otorgar más tiempo para discutir a detalle la iniciativa presidencial.

Para ello, los líderes de organizaciones como Concanaco-Servytur, Caintra, Concamin y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) sostuvieron anoche una reunión privada en Palacio Nacional con el presidente López Obrador, con el propósito de hablar de las posibles salidas de la iniciativa que fue ya enviada a la Cámara de Diputados.

El presidente de la Concamin, Francisco Cervantes, dijo que es necesario equilibrar la iniciativa, ir contra las malas prácticas y buscar una redacción que dé confianza.

Por su parte, Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, confirmó que el Presidente está abierto a la posibilidad de cambiar la iniciativa.

ABREN DIÁLOGO. Por la noche, integrantes de la IP se

reunieron con el Presidente. Foto: Guillermo O' Gam

"Yo estoy convencido de que vamos a encontrar acuerdos que le convengan a todos. Nos pidió que nos mantuviéramos, fueron las palabras que utilizó, en sesión permanente con el gabinete que se encarga de estos temas”, añadió.

En ese sentido, a partir de este martes se comenzará a trabajar en sesión permanente, es decir, existe el compromiso de que el gabinete del trabajo y fiscal escucharán todas las preocupaciones de la IP para tratar de llegar a acuerdos.

Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Trabajo apuntó que van a continuar con el diálogo.

Añadió que se tomarán decisiones una vez que se escuchen las posturas, en tanto, acordaron otra reunión la siguiente semana.

Por la mañana, el Presidente explicó que el propósito es que no se abuse de la subcontratación y que se especifique en qué condiciones se puede llevar a cabo, dejando estipulado con claridad la relación laboral entre patrones y empleados, porque el contratarlos por tiempo determinado implica que el trabajador no tenga seguridad alguna.

En tanto, ayer en la Cámara de Diputados se dio a conocer que los legisladores prevén aprobar las reformas para prohibir la subcontratación laboral este jueves.

Ayer concluyó el parlamento abierto para recabar opiniones sobre la reforma a leyes como del Trabajo, del IMSS, y al Código Fiscal. Las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y Hacienda, prevén dictaminar mañana la iniciativa.

Carlos Martínez, director del Infonavit, afirmó que el outsourcing incide en la cartera vencida de la vivienda de interés social.

Por Francisco Nieto, Everardo Martínez Y Nayeli Cortés