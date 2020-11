Búsqueda de desaparecidos de Colima concluye sin éxito en Jalisco

Sin lograr ningún resultado, madres integrantes de la Red de Desaparecidos de Colima terminaron una semana de búsqueda, en la que habían puesto todas sus esperanzas, con la frustración de que las autoridades de Jalisco no les permitieron mover ni una roca para lograrlo.

“La compañera Verónica tiene a su hijo desaparecido desde hace 5 años, su carpeta está en Ciudad Guzmán y pues no se ha movido absolutamente nada, ellos siguen argumentando que Colima no les colabora, pero les hemos demostrado que sí, que las colaboraciones se han dado, pero no pasa nada”, expresó Blanca Ramírez.

Lo mismo fue para las madres de Héctor, taxista de uber, de Jeny, de Lorena y de Nataly, todos entre 28 y 25 años de edad, desaparecidos en el último año y cuya última geolocalización, de acuerdo con las investigaciones, fue el municipio de Tonila, Jalisco.

Las madres integrantes de la Red de Desaparecidos de Colima fueron quienes movilizaron a las autoridades a realizar esa búsqueda, después de dos años de acciones para lograrlo, entre ellas manifestarse varias veces en la Glorieta de los Niños Heroes, en Guadalajara, para exigir a las autoridades que les permitan buscar en ese estado, tal como lo han hecho en Colima.

“Todas las fosas de todos los muchachos y mujeres que hemos encontrado en las fosas de Tecomán, de Manzanillo, de Armería, todas, son personas de ese lado y los chicos que desaparecen en Colima y Villa de Álvarez? todo apunta a Jalisco, de ellos no hemos podido localizar a nadie”, explicó Blanca.

Después de lograr el acompañamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México, la Guardia Nacional y la Sedena, Blanca relató como desde el primer día de búsqueda las autoridades de Jalisco frustraron todo intento, primero por la ausencia del Ministerio Público de Ciudad Guzmán que no llegó al punto acordado, después por no conseguir las órdenes de cateo para hacer las excavaciones necesaria en el poblado de San Marcos.

Por esa razón es que se fueron a zona federal en la Barranca de Beltrán, donde no se necesitan órdenes, pero después de dos días de intentar llegar a la parte más baja y no lograrlo por la dificultad del terreno, hizo que volvieran a depender de la Fiscalía de Jalisco, que una vez más incumplió su palabra, al no enviar un simple correo a Ferromex, para que las llevaran por las vías en sus vehículos, a pesar que había ls disposición de la empresa.

“Era la esperanza de poder bajar por ahí, CNB viene solamente por una semana, era solamente lunes a viernes, hoy todo el colectivo tiene el ánimo en el suelo, sí mantenemos la esperanza, pero como ya vimos estos días, sí nos da un poquito de tristeza”, lamentó.

Por: Martha de la Torre