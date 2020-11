Osorio Chong dispuesto a acudir a la FGR ante acusaciones de Zebadúa

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, calificó como mentiras las acusaciones de Emilio Zebadúa quien declaró ante la Fiscalía General de la República (FGR) que los recursos desviados en Sedatu fueron para promocionar al y ex titular de la Secretaría de Gobernación.

El exoficial mayor de la Sedesol y la Sedatu denunció que una bolsa de 702 millones de pesos fue destinada en el sexenio de Enrique Peña Nieto para pagar la promoción de Osorio Chong para la candidatura presidencial de 2018.

En entrevista con Salvador García Soto, el legislador dijo que en caso de ser solicitado por la Fiscalía, encabezada por Alejandro Gertz Manero, acudirá para demostrar su inocencia.

Me interesa mucho, como lo he hecho en todos los casos, que si en los bancos, que si en el extranjero, que si las casas. Todos esos casos he pedido que se investigue y he tenido la oportunidad de que se demuestre lo contrario. En este vuelvo a pedir lo mismo. Como sé que la fiscalía ya lo está investigando yo esperaré que si me quieren llamar que lo hagan y acudiré por supuesto.