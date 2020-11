Clausuran Coco Bongo en Cancún por no respetar medidas sanitarias

La madrugada del domingo COFEPRIS suspendió, y SATQ y fiscalización levantaron acta en la Discoteca Coco Bongo ubicada en la zona hotelera de Cancún, en Quintana Roo, debido a que no cumplía con las medidas sanitarias.



Los clientes festejaban sin sana distancia, así como tampoco contaban con otra medida sanitaria como cubrebocas, como se observa en videos publicados por asistentes.



La discoteca Coco Bongo de Cancún abrió sus puertas durante el mes de septiembre tras meses de clausura por la pandemia. Lo realizó reinventándose en tiempos de Covid con cenas y espectáculos en la terraza.



Su apertura no dejó indiferente a nadie y varias personas manifestaron su descontento a través de la redes sociales al asegurar que no era aún momento de abrir este tipo de locales mientras que aumentan los casos de coronavirus.