Caso Cienfuegos “es una afrenta” de Estados Unidos contra el Ejército: general Medida Herrera

Es “una afrenta” de Estados Unidos contra las Fuerzas Armadas de México la detención del general Salvador Cienfuegos porque su rápida liberación demuestra que ese país no tenía los elementos para sostener las acusaciones en su contra, dijo el diputado del PRI y general de Brigada, Benito Medina Herrera.

“El hecho de esta detención inaudita -llamo yo-, es una afrenta no solamente al general Cienfuegos y a su familia, sino también a las Fuerzas Armadas y en particular al Ejército Mexicano ¿Por qué? porque el haber sido el comandante máximo del Ejército, representa precisamente la institucionalidad y los valores que tienen las Fuerzas Armadas. Entonces precisamente, yo como militar me sentía agraviado, agraviado porque para mí era inaudito”, dijo este jueves.

Desde la Cámara de Diputados, en entrevista el legislador dijo que desde hace 56 años conoce al exsecretario de la Defensa Nacional, quien fue acusado de narcotráfico por Estados Unidos.

“Siempre tuve el conocimiento, por mis compañeros y por mí misma carrera, de que la trayectoria intachable del exsecretario Cienfuegos se basó siempre en el honor, en el espíritu de cuerpo a sus compañeros, y el patriotismo que le tiene a México”, dijo Benito Medina.

Enfatizó que también es inaudito la rápida liberación de Cienfuegos porque eso “nos lleva a pensar que los elementos con que contaban en Estados Unidos no eran tan fuertes como para tenerlo detenido como lo tenían”.

También, defendió que el hecho de que lo hayan acusado de algo que no se comprobó automáticamente limpia el nombre del general.

Sobre las versiones de que el Ejército presionó al presidente López Obrador para que este pidiera a Estados Unidos la liberación de Cienfuegos, el general Medina opinó que no hay forma de que eso sucediera.

“Yo no soy internacionalista, no conozco que en un momento dado algún general o algún grupo de generales hayan presionado al señor Presidente, lo veo inconcebible, ¿por qué? porque el señor Presidente es nuestro Comandante Supremo y le debemos todo el respeto que nos ha obligado el pueblo de México para respetar la institución presidencial”, dijo.

Por Iván E. Saldaña y Nayeli Cortés